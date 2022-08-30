Глава "ГарПока" Пилипенко: Підтримка тарифів для населення експортерами електроенергії – це живі гроші, необхідні ринку

Інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівника ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Автор: Ніна Яворська

- Тема, яка зараз дуже хвилює ВДЕ-генерацію, це можлива відміна "зеленого" тарифу і лист з відповідними пропозиціями, який начебто НКРЕКП направила в Енергетичне співтовариство. Що з цього приводу думає "ГарПок"?

- Складно відповісти на це питання, тому що це не зовсім рівень підприємства. Такі рішення має приймати керівництво держави. Дійсно, озвучувалась ідея на зустрічі з виробниками ВДЕ – призупинити на час війни дію "зеленого" тарифу. Виробники негативно сприйняли таку ініціативу, і, наскільки мені відомо, більше ця тема не піднімалася. У будь-якому випадку для зміни "зеленого" тарифу потрібні зміни в закон, за це рішення мають проголосувати депутати, а які у них думки з цього приводу, мені наразі сказати досить складно. Про існування листа НКРЕКП мені невідомо, я його не бачив.



- Ще одне важливе питання – це величезні суми небалансів, які мають сплачувати зелені виробники після того, як по закону з 1 січня 2022 року почали нести повну відповідальність ВАД, у яких потужність генеруючих установок перевищує 1 МВт. За січень-червень НКРЕКП дозволила не враховувати у формулі їх нарахування обсяги диспетчерських обмежень ВДЕ з боку НЕК "Укренерго", і це зменшило небаланси. Для прикладу, у червні платіж зменшився майже у 2 рази (з 1,5 млрд грн до 0,899 млрд грн) Як далі буде?

- Насамперед, хотілося б зазначити, що "ГарПок" здійснює нарахування небалансів згідно нормативно-закріпленої формули. Самостійно ми не маємо змоги редагувати або змінювати формулу. Тим не менш, ми намагаємося допомогти виробникам і, думаю, що зробили достатньо багато. Коли ми отримали дані від "Укренерго" і порахували небаланси, то побачили, що вони величезні, перевалювали за мільярд гривень за місяць. Це складає приблизно 35% від товарної продукції, що є, на мій погляд, неадекватним розміром. Адже про яку підтримку ВДЕ йдеться, якщо виробник третину свого заробітку сплачує за небаланс, який він створив опосередковано. Тому ми й звернулися до регулятора з тим, щоб, по-перше не враховувати диспетчерські обмеження, а по-друге – переглянути формулу.

Поточна формула передбачає певну плату за підвищений "зелений" тариф і зобов’язує виробників сплачувати за недоотриманий прибуток "ГарПока". У нормальних умовах, можливо, це й правильно. Якби не було війни, ця формула працювала б належним чином, всі б розуміли, за що вони несуть відповідальність. Ми б впливали на рівень небалансів своїми діями, тому що могли б збільшити продажі за рахунок пониження ціни. Зараз же це зробити надзвичайно складно, бо на РДН існує нижній прайс-кеп.

Фактично на сьогодні ми можемо продавати електроенергію тільки на двох сегментах – за двосторонніми договорами і на РДН, бо ВДР майже не працює. За ДД база продається плюс мінус успішно, це конкурентний продукт, а стільки денних піків ринку, в принципі, не потрібно. Достатньо глянути, скільки разів ми намагаємся їх продати, подивіться на кількість наших щомісячних аукціонів. Ми їх проводимо значно більше, ніж минулого року, проте значна частина обсягів все одно залишається нереалізованою. І навіть якби ми спробували їх продати на ДД за безцінь, не впевнений, що змогли б зробити це на 100%. Крім того, понижуючи ціни, ми провокуємо інших виробників на пониження. А чи є це правильним з точку зору всього ринку, невідомо.

Далі із непроданими на ДД обсягами ми виходимо на РДН. Оскільки там профіцит, то всі продаються у певній пропорції, і ця пропорція може складати від 15 до 30% від заявленого обсягу. Інший непроданий обсяг – небаланси.

І основне, що я хочу сказати, що питання цих денних небалансів неможливо вирішити винятково нашими зусиллями. Так, всі кажуть, що "ГарПок" має щось зробити. Але ніхто не уточнює, куди цей надлишок продати. Зауважу, що питання до "ГарПока" по небалансам зимових періодів майже не піднімаються. Тільки літом, коли величезна сонячна генерація. Якщо у нас є проблема певного періоду і величезна генерація вдень, що ще має зробити "ГарПок", щоб продати ефективніше, якщо ми розуміємо, що це сезонний фактор? Це надлишок генерації для ринку, і зараз на це додатково накладається нижній прайс-кеп, який не дозволяє розторговуватися по нижчим цінам.

Тим не менш, саме "ГарПок" підняв питання про неадекватність небалансів цього року першим.



- Тож, наскільки я розумію, дозвіл НКРЕКП не враховувати при нарахуваннях небалансів обмеження НЕК ситуативний, а треба комплексно змінити підхід? Які ваші пропозиції?

- Коли ми зрозуміли проблему, почали шукати варіанти. Зміна формули, підходів – це можна робити, але це довгий шлях. Найпростіший – розуміючи, що війна, що є прайс-кепи, є атипова ситуація для всіх на ринку, логічно застосувати якийсь понижуючий коефіцієнт. Тобто рахувати по тій же формулі, але з понижуючим коефіцієнтом. Їх можна зробити один, три, п’ять – це питання домовленостей. Власне, це ми й запропонували регулятору – давайте ми будемо застосувати понижуючий коефіцієнт в залежності від диспропорції ціни на сегментах ринку. Якщо невелика диспропорція, наприклад, до 20%, то коефіцієнт можна й не застосовувати. Тобто ми вважаємо нормальним, коли рівень небалансів відхиляється плюс мінус 20% від ціни РДН. Але коли відхилення на сто відсотків, то, погодьтеся, є сенс в коефіцієнті, щоб зменшити небаланси, наприклад, у 2 рази. Такі пропозиції ми надали і НКРЕКП, і робочій групі на базі "Укренерго". У принципі, це всіх влаштовує, крім НЕК, яка говорить, що будь-яке втручання у формулу збільшить їхню послугу. Тож зараз і ми, і "Укренерго" подали свої контраверсійні пропозиції до НКРЕКП і, сподіваюся, рішення незабаром буде. Та постанова, яка дозволяла тимчасово не враховувати обмеження НЕК за лютий-червень, була розрахована, що до кінця червня ми мали врегулювати питання формули. Але оскільки не встигли, то ми подали ще один лист, де просили й на липень не застосовувати обмеження НЕК. Сподіваюся, що до кінця серпня ми питання таки вирішимо.



- Але як, по вашому, вирішувати питання піків, які були й будуть, попри зміну формули чи підходів? Можливо, системи накопичення енергії уже будуть активніше розвиватися, оскільки і відповідний закон прийнято, і ліцумови затверджені?

- Це не проблема однієї генерації і одного продавця з оцими піками-небалансами. Це комплексна проблема ринку. Коли ви маєте в один період дуже великий обсяг генерації, у вас мають бути якісь компенсаторні механізми, які дозволяють в інший період забирати кудись цю е/е.

Що стосується СНЕ, то їх же треба десь купити, а у виробників свої черги, привезти сюди, встановити, організувати облік, продумати, як експлуатувати, бо це можна робити у двох режимах – використовувати як батарейку і як об’єкт допоміжних послуг. Це різна економіка, різна окупність. Всі обдумують цю можливість, але під час війни це складно. Втім, станції продовжують будуватися, хоч не так активно, як раніше, і не виключено, що й напрямок СНЕ почне розвиватися.



- До речі, скільки нової ВДЕ-генерації з’явилося з початку року і за якими видами? Наскільки їх могло бути більше, якби не війна?

Загалом по балансуючій групі гарантованого покупця відбулося збільшення встановленої потужності на 3%. У разі нормального розвитку ситуацї в Україні зростання могло б бути значно більше.



- У травні ви говорили, що відпуск зеленої е/е за квітень-травень зменшився майже на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року. Як з літніми місяцями? Наскільки велика різниця між цим і минулим роком через війну. Можливо, є загальні результати за повні 5 місяці війни?

За період з червня по серпень (по серпню прогнозно) ми бачимо зменшення відпуску зеленої е/е на 25-35%. Загалом відпуск за період з березня по липень зменшився на третину від аналогічного періоду попереднього року.

Уже є перші виходи виробників зеленої електроенергії з балансуючої групи "ГарПока". Розкажіть про цей процес, як ви його оцінюєте, як він позначився на роботі підприємства? Закон, який дає можливість виходу, був підписаний днями, а, як виявилося, виходи почалися ще задовго до його прийняття.

Так, певні компанії поступово виходять з нашої балансуючої групи. Це не разова акція, компанії почали виходити поступово, починаючи з березня. Останній вихід був зо три тижні тому. Їх не так багато порівняно з майже тисячею учасників. Може, кілька десятків. Одразу скажу, це не великі гравці, про яких часто говорили, не ДТЕК, це середні за потужністю компанії, 99% з них – сонячна генерація. Як я розумію, виходять ті компанії, які усвідомили, що вони можуть зробити на ринку, володіють механізмами та вміють продавати е/е. На РДН ми їх не спостерігаємо, там взагалі складно оцінити, хто торгує, але за другорядними ознаками можна спробувати вирахувати. Так от поява нових гравців поки що не спостерігається, значить, вони продають ресурс або на ринку двосторонніх договорів, або в межах якоїсь балансуючої групи.

На нас це поки що суттєво не позначилося, оскільки їх небагато. Але так, "зелений" тариф ми не сплачуємо тим, хто вийшов. Думаю, виходи ще можуть бути, як, власне, і повернення. По-перше, є зміни в законі, які закріпили можливість виходу. Когось це, звісно, спровокує, бо гарантується право повернення – чому б і не спробувати. Якщо спробують повернутися ті, хто вийшов згідно закону, то швидше за все, нам доведеться запускати повторну процедуру підписання договору про прийняття їх у балансуючу групу. Але всі ці механізми потрібно ще опрацьовувати.

Великого інтересу до виходу я поки не бачу. Процес запущений з точки зору надання свободи дій для того, щоб вони самі несли за них відповідальність.



- Міністерство енергетики розробило законопроект, яким передбачається продовження строків будівництва ВЕС до 2024 року без втрати "зеленого" тарифу, оскільки зрозуміло, що до кінця цього року вони не добудуються. Це сприятиме розвитку вітрової генерації?

- На мій погляд, продовження будівництва ВЕС під "зелений" тариф – це хороша ідея, бо ми дійсно втратили, сподіваюся, що тимчасово, велику кількість ВЕС на півдні, і цю потужність все одно потрібно компенсувати. Якщо інвестори готові добудувати ці станції у західних регіонах України, то чому б не дати таку можливість? Ми розуміємо, що тариф для вітру не такий високий, він зараз трохи вище ціни РДН, то чому б не дати інвестувати на таких умовно пільгових умовах?



- Експортерів електроенергії зобов’язали сплачувати 80% прибутку від експорту на покриття ПСО по населенню? Яку першу суму вже отримав "ГарПок" і на які ви розраховуєте до кінця року? Наприклад, глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота казав, що вони орієнтуються на показник у 5 млрд грн.

Дуже складно прогнозувати, скільки вони можуть сплатити до кінця року. У цьому рівнянні багато невідомих: обсяг перетину, різниця цін у нас та в Європі, з чого, власне, формується прибуток як різниця між нашим та їхнім РДН, обсяг виробітку в Україні. Так що далеко тут не треба загадувати. Я б краще виходив з факту, з уже чинних показників. За неповний липень нам сплатили 465 млн грн. Якщо збережеться цей обсяг перетину, збережеться приблизно така ж різниця між цінами, то ми так і будемо отримувати приблизно по 600 млн грн на місяць. З точки зору експортерів це не така й переможна історія. З точки зору "ГарПока", якому хоч якоюсь мірою закривають ПСО, а також з точки зору "Укренерго", яка заробляє на продажу перетину, так, це нормальна історія.

До речі, самі експортери зазначали, що через високу ціну перетину прибутки виходять не такі й великі, тобто ділитися з "ГарПоком" практично нічим.

Доти, доки у експортерів величезна конкуренція за перетин, як ми це спостерігаємо по Словаччині та Румунії, то дійсно ділитися з нами у них виходить не дуже. Найбільші доходи, які приходять "ГарПоку", – з польського перетину, бо там немає плати за перетин. Якщо брати Молдову, то там практично немає різниці з нашою ціною.

Але якщо повернутися до ПСО, то сума, яка надійшла від експортерів, може зараз і невелика, але головне, що це живі гроші, які необхідні постачальникам універсальних послуг (ПУП). Бо є проблема з оплатою послуги з боку "Енергоатома" та "Укргідроенерго", вони нам боргують величезні гроші, які ми могли б заплатити за послугу ПУПам. Наприклад, борг "Енергоатома", а він найбільший наш боржник, складає 16 млрд грн за всі періоди (станом на 12 серпня – ЕР), "Укргідроенерго" винна значно менше.

Тому включення до ПСО експортерів – це один з двох таких антикризових заходів, направлений на підтримку ПСО для населення. Раніше був виданий наказ Міненерго №132 про те, що "Енергоатому" та "Укргідроенерго" дозволили відвантажувати обсяги електроенергії ПУПам заліком, без оплати. Це на якийсь момент стабілізувало їхню діяльність, не треба було шукати ресурс, щоб купувати на ринку е/е.



- Закон про те, що половина плати за перетин буде надходити "ГарПоку" для зелених виробників, підписаний президентом. Коли підприємство очікує на ці кошти і в якому обсязі? Чи будете ви цю половину ділити між ВДЕ та "Енергоатомом", як попередньо передбачалося законопроектом?

З питанням щодо сплати коштів згідно з підписаним президентом законом краще звернутися до "Укренерго", оскільки лише вони розуміють, яка сума коштів у них наявна, і за який саме період вони будуть сплачувати. "ГарПок" планує розподілити ці кошти пропорційно між виробниками з ВДЕ та "Енергоатомом" в залежності від періоду, за який вони будуть оплачені.



- Зараз НКРЕКП проводить зустрічні перевірки "Укренерго" та "ГарПока" з приводу недорозрахунків із ВДЕ-генерацією за 2021 рік. У цілому за минулий рік ви боргуєте зеленим всього 10%, але питання затягується. У чому, на ваш погляд, суть проблеми і яким може бути її вирішення?

Це давня історія з обсягами електроенергії, які "Енергоатом" не додав нам в рамках ПСО по населенню у 2021 році. Цього року він нам їх нарешті відвантажив. Але оскільки борг повернутий не грошима, а обсягами, то ми змушені їх продавати на ринку. Частину ми продали у лютому, березні і липні поточного року, залишок допродаємо у серпні. Питання полягає в обліку цих операцій. На думку "Укренерго", результат таких операцій потрібно перенести на 2021 рік, оскільки вони були зумовлені діями "Енергоатома" в 2021 році. На нашу думку, згідно правил бухобліку, операція повинна відображатись в тому періоді, в якому відбулася. Чи можна її відобразити у 2021 році? Саме з цим питанням ми разом з "Укренерго" зверталися до НКРЕКП та пропонували врегулювати наш спір і прийняти відповідне регуляторне рішення. На жаль, регулятор повернув нам заяву без розгляду. Відповідно, "Укренерго", маючи спірні періоди січень-лютий 2021 року, лютий-березень і липень-серпень 2022 року, не підписує нам акти і не оплачує послугу. Сподіваюсь, перевірки, які плануються по "ГарПоку" та "Укренерго", поставлять крапку в цьому питанні.

Станом на зараз "ГарПок", як я говорив і кілька місяців тому, платить рівно те, що заробляє з ринку. Тому ми й намагаємося торгувати так, щоб заробити максимальну кількість грошей, яка дозволить нормально існувати у цей період всім виробникам.