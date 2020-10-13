Глава биржевого комитета УЭБ Дубовский: Мы сосредоточимся на развитии рынков, имеющих тенденцию к росту, таких как электроэнергия и газ

Эксклюзивное интервью председателя биржевого комитета "Украинской энергетической биржи" Алексея Дубовского агентству "Интерфакс-Украина"

- Секретариат Энергетического сообщества, Минэнерго, ЕБРР и УЭБ в конце июля подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Какие условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ предусматривает меморандум?

- Целью меморандума является поддержка развития энергетической биржи в Украине согласно европейским стандартам. Первоочередным является работа над созданием конкурентного краткосрочного биржевого рынка природного газа в Украине европейского образца. Совместная работа по построению конкурентных рынков с прозрачными механизмами ценообразования должна обеспечить позитивный эффект для украинских потребителей и экономики в целом.

Каждая сторона будет действовать в рамках своих функций и компетенций, что позволит достичь намеченных целей.

- Первая встреча в рамках меморандума состоялась 3 сентября. Что на ней обсуждалось и каковы итоги встречи?

- Это была рабочая встреча, на которой мы с европейскими партнерами наметили план работы на ближайшее время и поделились первыми достижениями в реализации целей меморандума. Мы договорились продолжить работу в формате экспертных групп, чтобы проводить консультации по отдельным вопросам, касающимся применения европейских норм и практик в работе УЭБ.

Со своей стороны мы представили план развития УЭБ в биржевую структуру согласно стандартам ЕС и презентовали возможности, которые УЭБ готова обеспечить рынку уже сегодня. В частности, на встрече мы анонсировали запуск краткосрочного рынка газа, который позволит участникам урегулировать небалансы. Торги по этому направлению уже проводятся ежедневно. ЕБРР и Энергетическое сообщество очень высоко оценили шаги по либерализации рынка газа в Украине и роль УЭБ в этом процессе.

- В своих объединенных усилиях ЕБРР и ЭС называют основным аспектом поддержку запуска спотового рынка (краткосрочных стандартизированных продуктов), а также внедрение клиринга, центрального контрагента и рыночного надзора. Каков примерный план, график их внедрения?

- Это зависит от множества факторов и участников рынка. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы обеспечить функционирование краткосрочного рынка газа, на торги по этому направлению уже аккредитованы многие компании, включая "Нафтогаз", ДТЭК, ПГНК, крупные трейдеры и потребители газа. Сейчас участники активно проходят обучение по работе в этом сегменте.

Что касается других озвученных целей, сейчас торговая платформа УЭБ обеспечивает клиринг биржевых сделок с использованием эскроу-счетов (light CCP), но уже ведется работа по обеспечению полноценного центрального контрагента в Украине.

- Немного предыстории: как УЭБ удалось занять место, которое, насколько известно, сначала отводилось кому-то из зарубежных организаторов рынка? Проявляют ли сейчас международные биржи какой-либо интерес к этому проекту? Если да, то какие?

- Да, изначально у международных партнеров была идея создать газовую биржу в Украине и привлечь для этого иностранных доноров. Но стремительное развитие и рост УЭБ продемонстрировали, что такая биржа в Украине уже есть, и основная работа, во многом, уже сделана. Было принято решение поддержать развитие конкурентного и ликвидного рынка газа на базе УЭБ. Уже сейчас наш проект находит все больше хороших откликов и поддержки и да, международные биржи выражают активную заинтересованность в сотрудничестве с УЭБ.

- Каких инвестиций потребует реализация этого проекта? Их источники?

- На данном этапе мы не испытываем потребности в финансовых инвестициях из внешних для УЭБ источников, но мы готовы рассматривать варианты сотрудничества, которые усилят наши позиции и приблизят достижение цели Меморандума.

- Как Вы оцениваете процесс подготовки закона "Об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (известный как №2284)? Какие пожелания УЭБ были учтены, какие остались без внимания?

- Как известно, закон уже подписан президентом и вступает в силу с 1 июля 2021 года. Этот закон разрабатывался рабочей группой, в которую, кроме депутатов, входили, прежде всего, представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, представители Офиса президента, ЕБРР, Украинская энергетическая биржа и другие заинтересованные стороны и организации.

Главное, что благодаря этому документу в украинском законодательстве, наконец, получили однозначную правовую определенность для всех рынков, в том числе и товарного, такие понятия, как дериватив, форвард, клиринг. Это биржевые инструменты, которые используются во всем мире и благодаря которым энергорынки получают возможность более гибкой работы, что отражается в цене энергоресурсов для покупателей. Это сигнал для инвесторов прозрачности и привлекательности рынка.

- Как Вы оцениваете полномочия, полученные НКЦБФР в части регулирования товарных бирж, и риски зарегулирования этого рынка?

- Риск двойного регулирования велик. Нужны подзаконные акты по четкому разделению полномочий НКЦБФР и НКРЭКУ. От Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку потребуется создание и утверждение массы нормативных документов, подзаконных актов. Надеемся, за год до введения закона в действие Нацкомиссия с этим справится. Мы находимся в конструктивном диалоге с Комиссией, предложили свою помощь, готовы представить свои наработки и участвовать в процессе создания нормативной базы. Несмотря на то, что после ее принятия Украинская энергетическая биржа должна будет пройти процедуру соответствия и получить лицензии на ряд видов деятельности.

- Какие возможности для УЭБ открывает этот закон? Какие устанавливает преграды?

- Изменения для нас не являются критическими. К закону готовились и больших рисков для себя не видим, будем получать лицензии, регистрировать правила и совершать другие шаги для исполнения закона. К сожалению, в ближайшее время он не поможет в увеличении ликвидности торгов.

Безусловно, позитивным фактом является появление законодательно закрепленной процедуры ликвидационного неттинга.

- Товарным биржам разрешено вести клиринговую деятельность. Какие планы в этом направлении у УЭБ?

- Следует отметить, что УЭБ и сегодня предоставляет клиринговые услуги в понимании новопринятого закона – осуществляет клиринг обязательств участников торгов, применяет к участникам торгов гарантийное обеспечение, механизмы компенсации, штрафов и пени. К участникам торгов биржей применяется комплаенс, в зависимости от продуктов используется тот или иной "набор" инструментов управления рисками, чтобы снизить риск невыполнения участниками торгов их обязательств по заключенным на бирже сделкам.

- Центрального контрагента УЭБ будет создавать самостоятельно или в партнерстве с кем-то? Возможна ли работа через РЦ?

- Мы работаем над развитием клиринговых услуг и изучаем различные варианты и возможности сотрудничества с международными партнерами. Конечно, мы готовы к сотрудничеству в этом вопросе и с РЦ, если будем уверены, что они предоставят качественный и эффективный продукт.

- Ваша оценка регулирования новым законом срочного рынка, и каковы планы УЭБ по его внедрению? Возможно ли сотрудничество с другими биржами?

- УЭБ взвешенно приняла стратегическое решение - развивать спотовые и деривативные продукты, обеспечивая клиринг и урегулирование расчетов и поставки. Наши преимущества - наличие компетенции и сильной команды, безоговорочное лидерство на рынке, равноудаленность от всех участников, прозрачность и желание развиваться по европейским стандартам.

И на этом пути в ближайшей перспективе (до 1 июля 2021 года) мы планируем участвовать в совместной проработке вышеуказанных вопросов, а также определиться с правовой моделью клиринга для спотовых продуктов и поставочных (физических) фьючерсов. Мы так же будем готовы сотрудничать с ведущими европейскими биржами и ССР, принимая во внимание курс на интеграцию с европейским энергетическим рынком и развитие биржевого энергетического рынка, заложенный в Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года. Планируется внедрение системы отчетности участников рынка перед нацрегулятором на выполнение требований прозрачности оптовых энергетических рынков (REMIT), когда регулятор будет готов принимать такие данные.

- Ранее УЭБ и "Оператор рынка" подписали меморандум о сотрудничестве по развитию срочного рынка э/э. Опишите эти планы детальнее. На какой период времени рассчитана эта перспектива? Какие условия необходимы для развития в Украине срочных контрактов по продаже э/э?

- Сейчас мы работаем над развитием инструментов срочного энергетического рынка, а именно, форвардных контрактов. Конечно, для дальнейшего развития оптового рынка и введения более понятных его правил для иностранных трейдеров, в частности, нужна стандартизация контрактов. То есть, это могут быть периоды в неделю, месячные, квартальные, годовые и другие контракты. В общем, и электроэнергия, и газ относятся к стандартизированным продуктам, которые в Европе торгуются на биржах, поэтому Украине нужно идти по этому пути.

В разработке опционы и фьючерсные контракты, а также создание надежных механизмов хеджирования ценовых рисков участников рынка. И эти планы требуют много времени для их воплощения и будут корректироваться в соответствии с развитием и потребностями рынка. К сожалению, этот рынок весьма политизирован, и говорить о конкретных сроках сложно.

Рынок электроэнергии

- Ваша оценка первого года работы рынка? Что новая модель рынка принесла бирже? Какова динамика торгов на каждом из сегментов?

- Во всем мире произошла либерализация, переход от закрытого, монопольного рынка к открытому, конкурентному рынку электрической энергии. Это залог дальнейших экономических преобразований во всех отраслях экономики. Работа рынка пока еще, конечно, отягощена проблемами, в том числе накоплением долгов.

Мы видим свою миссию в создании надежного, прозрачного и эффективного механизма рыночной торговли энергоносителями. УЭБ также взяла на себя просветительскую функцию по созданию института трейдерства.

Биржа работает в сегменте рынка двусторонних договоров, на котором мы отмечаем положительную динамику.

Компании стали активнее использовать новые инструменты, предложенные УЭБ. Недавно и государственные предприятия получили такую возможность. Участники начали проводить аукционы в режиме торговли коэффициентами (формульное ценообразование). Наблюдается высокая конкуренция на аукционах государственной генерации. Количество покупателей на аукционах достигает нескольких десятков, торги проходят в анонимном режиме, продолжаются по несколько часов, обеспечивая формирование референтной и прозрачной цены.

- Как вы оцениваете последние изменения в ПСО на рынке э/э, в частности, формулу ценообразования на ресурс "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" (для продажи на коммерческих сегментах), а также перспективы отпуска э/э по указанной формуле? ("Энергоатом" на первых торгах не продал ничего, потому что не мог снижать цену ниже 1300/МВт-ч, а цена на рынке максимум 1200 грн/МВт-ч. При этом "Центрэнерго" продало 1,5 млн МВт-ч по такой цене).

- Мы считаем положительным шагом частичное высвобождение объемов электроэнергии из-под механизма ПСО, ведь это позволит сгладить ценовые перепады на рынке и перенасыщение краткосрочного рынка. Все участники рынка отмечают положительный экономический эффект от продажи электроэнергии государственной генерации через биржу.

Формула была доработана, что позволило "Энергоатому" выйти на торги. 19 августа "Энергоатом-Трейдинг" выставил к продаже электроэнергию базовой нагрузки с периодом поставки 22 августа-31 августа 2020. Тогда реализовать удалось 21600 МВт-ч электроэнергии. Активными участниками со стороны покупателей были восемь компаний. Победителями стали три участника. Торги были многократно продолжены и в целом продолжались более двух часов. Общая стоимость реализованной электроэнергии составляет почти 25 млн грн.

- Будет ли у биржи какой-то механизм не допускать продажи "Энергоатома" ниже определенной планки? Ранее бирже был предоставлен (во всяком случае, Минэнерго это анонсировало) механизм ограничения торгов "Энергоатома" сверх 5% лимита. Работал ли этот механизм или так и не успел, учитывая, что "Энергоатом" перестал использовать эту схему?

- Не вижу потребности в таком ограничении. "Энергоатом" – государственное предприятие, относится к сфере управления Минэнерго и подотчетно Кабинету министров Украины, поэтому оно в первую очередь заинтересовано в исполнении законодательства.

Касаемо перераспределения реализации ресурса, замечу следующее. В Украине резко упало потребление электроэнергии в апреле по сравнению с мартом этого года. Украинские предприятия и население потребили электричества на 11% меньше, что способствовало кризисным явлениям в отрасли и существенно изменило баланс на рынке электроэнергии. Поэтому НКРЭКУ и правительство внесли ряд изменений в нормативные документы с целью финансовой стабилизации на рынке э/э.

Согласно изменениям "Энергоатом" имеет право продавать электроэнергию (до 5% от прогнозируемого объема э/э за месяц, покупателями могут быть участники рынка), но покупать электроэнергию - исключительно для собственного потребления. По результатам таких аукционов ГП "НАЭК "Энергоатом" реализовано 1,89 млн. МВт-ч. электроэнергии. Сейчас "Энергоатом" уже реализовал большую часть объема с поставкой до конца календарного года.

- Ранее Вы говорили о планах УЭБ стать оператором проведения аукционов по распределению квот поддержки для альтернативной генерации. По словам гендиректора УЭБ Александра Коваленко, биржа рассчитывала получить сертификацию уже в феврале. Прошла ли биржа такую сертификацию? Какие обновленные планы и сроки этого проекта?

- Очевидной проблемой на данном этапе является переизбыток альтернативной генерации в Украине и накопление долгов в этой сфере. Для решения множества проблем "зеленой" генерации были разработаны "зеленые" аукционы. Первый должен был пройти 1 апреля в системе ProZorro.Продажи. Со своей стороны мы готовились к старту аукционов и прошли соответствующую сертификацию. Но запуск "зеленых" аукционов был отложен на неопределенный срок из-за неурегулирования нормативной базы.

Сейчас альтернативой "зеленым" аукционам являются аукционы по продаже "Гарантированным покупателем" электроэнергии "зеленой" генерации (из альтернативных источников энергии) на бирже, поскольку на других сегментах рынка компания не продает электроэнергию с максимальной эффективностью для себя. Такую возможность "Гарантированный покупатель" получил после принятия закона №810-ІХ. Что касается нас, то мы полностью готовы к проведению таких аукционов.

Право "ГарПока" покупать и продавать электрическую энергию по двусторонним договорам является одной из мер, разработанных Антикризисным энергетическим штабом правительства. В европейских странах реализация "зеленой" электроэнергии на бирже – стандартная практика. Мы постоянно перенимаем опыт наших европейских коллег и вводим для участников рынка новые инструменты и виды торгов. Например, для беспрепятственной реализации "зеленой" генерации на УЭБ можно воспользоваться блочными позициями (заявками) вместо стандартных типов графиков.

- Если говорить о коммерческих аукционах (аукционах НЕ для госгенераций) по продаже электроэнергии через УЭБ, как до настоящего времени с момента запуска в декабре 2019 года изменились объем таких торгов, количество участников? Усматриваете ли вы необходимость в каких-либо регуляторных изменениях, необходимых для развития указанного сегмента?

- Рост заметен как со стороны инициаторов, так и со стороны участников аукционов. В начале функционирования рынка возможности аукционов были ограничены Порядком проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии. Для расширения возможностей торговли были введены коммерческие секции. Также для участников аукционов были представлены блочные позиции и торги коэффициентами. Такие меры способствовали повышению активности компаний в коммерческих секциях. С другой стороны, частные компании являются покупателями ресурса государственной генерации.

Таким образом, в настоящее время по направлению "Электроэнергия" на УЭБ представлены 274 участника, большинство которых - именно частные компании, которые являются и продавцами, и покупателями по разным направлениям проведения аукционов. Количество участников в 2020 году увеличилась на 83 компании.

- История с манипуляциями на рынке. Как Вы ее оцениваете, в том числе роль регулятора? Какой вариант минимизации таких манипуляций могла бы предложить биржа?

- Говоря о манипуляциях, необходимо рассматривать и сравнивать все сегменты рынка в комплексе: РСВ и ВСР, рынок двусторонних договоров и балансирующий рынок. НКРЭКУ, как регулятор этих рынков, неоднократно высказывался о манипуляциях на РСВ. О "торговле воздухом" высказывался и Антимонопольный комитет.

На данный момент прослеживается значительный рост объема электроэнергии, которая торгуется на ВДР. Это может быть связано с пристальным вниманием регулятора к РСВ и создавать предпосылки к манипуляциям. Многие участники рынка открыто заявляют о манипуляциях на РСВ, ВСР и балансирующем рынке.

Что касается минимизации, то рецепт давно проверен на рынках других стран: реализация наибольшего объема на рынке ДД, небольшой процент на РСВ и ВСР, использование балансирующего рынка как штрафного.

Рынок газа

- Накануне отмены ПСО по поставке природного газа населению газсбыты и профильные ассоциации отмечали необходимость предоставления газопоставляющим компаниям равного доступа к ресурсу "Укргазвыдобування" (УГВ). Ведется ли в настоящее время между биржей и НАК/УГВ обсуждение вопроса реализации ресурса госдобычи через УЭБ с целью предоставления такого доступа?

- Мы готовы к открытому диалогу, и такие дискуссии ведутся постоянно. Более того, все участники рынка настаивают на получении равного доступа к ресурсу УГВ. Но в данной ситуации УЭБ не является стороной, которая может повлиять на принятие такого решения. Такое решение должен принять собственник НАК – государство.

- Какое влияние на рынок может иметь предусмотренная в законопроекте №3958 инициатива по продаже ресурса УГВ исключительно через биржу? Какой, по вашему мнению, должна быть доля продажи ресурса УГВ на бирже из высвободившегося из-под ПСО объема (около 8 млрд куб. м)?

- Такое решение имело бы колоссальный положительный эффект для рынка. Это позволило бы калибровать участников, протестировать их на выживание. На данный момент конкурировать на рынке, бороться за потребителя своих услуг только с набором сервисов нереально. Работать будет только связка "сервис плюс цена ресурса".

Что касается законопроекта, посмотрим, какой закон выйдет из-под пера законодателей.

- Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №3176, принятие которого позволит Оператору ГТС Украины, операторам газораспределительных сетей и других участникам рынка закупать природный газ для балансировки не на ProZorro, а через биржу. Как это изменение повлияет на рынок?

- Именно такая модель и является целевой в соответствии с Регламентом ЕС №312/2014. По факту, когда такая система работает, Оператор ГТС регулирует только остаточные небалансы, которые участники не смогли закрыть самостоятельно, он должен иметь возможность на протяжении газовых суток сбалансировать ГТС: купить или продать газ в/из системы. Но цель в том, чтобы участники самостоятельно балансировали, если они этого не сделали, Оператор ГТС "допродает" им недостающий ресурс либо "выкупает" у них излишки по маржинальным ценам – это финансовое урегулирование и некая штрафная мера.

Однако в нашей ситуации сложилось сразу два негативных фактора: возможности закупать газ для балансировки на бирже были лишены как участники рынка из госсектора, так и Оператор ГТС, который проводил такие закупки через систему ProZorro. Цена газа в рамках услуг балансировки для участников при этом определяется по формуле, привязанной к котировкам европейских хабов. Но зачастую эти цены существенно отличались от рыночных цен на ресурс в Украине. В такие моменты участники рынка могли создавать искусственные небалансы, чтобы приобрести либо продать газ ОГТСУ и получить выгоду от ценовых колебаний.

Теперь же, когда на базе УЭБ заработает полноценный рынок суточной балансировки, к которому получит доступ Оператор ГТС, эти проблемы будут решены. Маржинальные цены продажи и покупки газа будут привязаны к рыночному бенчмарку. Участники рынка получат надежный инструмент для самостоятельного урегулирования своих небалансов.

Участие ОГТСУ в биржевых торгах также станет залогом для дальнейшей либерализации индустрии и позволит значительно повысить ликвидность на рынке газа.

Другие рынки

- Какие другие рынки для биржи сегодня представляют интерес, какие планы развития на них?

- УЭБ динамично развивается с учетом трендов развития энергетических рынков Украины и мира в целом. Постепенный переход на чистые виды энергии – уже реальность, поэтому мы считаем целесообразным сосредоточиться на развитии тех рынков, которые имеют тенденцию к росту, таких как электроэнергия и газ. Также мы планируем запускать на УЭБ торговлю "зеленой" электроэнергией, о чем было оговорено выше.

- Доля других рынков в обороте и доходах биржи?

- УЭБ является лидером биржевой торговли в Украине и единственной централизованной платформой, где сосредоточена наибольшая ликвидность и торговля всеми видами энергоресурсов. За первое полугодие текущего года доля рынка УЭБ по э/э составила 63% (с учетом ПСО), по природному газу – 10%.

Кроме того на УЭБ представлены такие энергоресурсы, как нефтепродукты, сжиженный газ, нефть, сырье и т.д. Нефтепродукты – одно из базовых и ключевых на сегодня направлений деятельности УЭБ. За первое полугодие на бирже было реализовано 55,2 тыс. тонн нефтепродуктов, почти половина объема приходится на бензины разных марок. Проданный объем сжиженного газа составил 69 тыс. тонн -12% от всего рынка.

С 2019 года у нас открыто новое направление – торговля необработанной древесиной. За первое полугодие было реализовано 257,3 тыс. куб. м. древесины, что по стоимости составило примерно 1% от общих продаж на УЭБ.

Также УЭБ является организованной площадкой, предоставляющей доступ к системе ProZorro.Продажи. За январь-июнь 2020 года через электронную площадку УЭБ было заведено 279 аукционов и реализовано лотов на сумму 38,4 млн. грн. Это такие направления как реализация имущества, специальных разрешений на пользование недрами, необработанная древесина.

По поводу формирования доходов биржи, то это комиссия от сделок. По разным направлениям действуют разные ставки. Например, если на ProZorro.Продажи мы зарабатываем 3%, то на продаже газа на УЭБ - на уровне 0,05%.