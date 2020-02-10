"Нафтогаз" в феврале начнет закупки природного газа на условиях редукциона на УЭБ

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" (группа "Нафтогаз") в феврале планирует начать закупку природного газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ) на условиях редукциона, когда договорная цена покупки будет определяться по результатам торгов.

В НАК отмечают, что выход на ежедневной основе с ценой покупки и ценой продажи УЭБ позволит компании стать основным маркетмейкером на отечественном рынке.

"Сегодня "Нафтогаз" готов предложить участникам торгов европейские правила, прозрачные условия сотрудничества, гарантии исполнения финансовых обязательств. Надеюсь, что наша активная деятельность на внутреннем рынке и участие отечественных компаний в биржевых торгах позволит создать ликвидный и более прозрачный рынок природного газа в Украине", – отметил глава газового дивизиона НАК Андрей Фаворов.

По его словам, выход "Нафтогаза" на биржу в качестве покупателя природного газа украинской добычи в условиях избыточного предложения поддержит отечественные газодобывающие компании, будет способствовать развитию добычи газа в стране.

Покупку природного газа планируется осуществлять на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца. Оплата будет осуществляться сразу после передачи природного газа, что позволит игрокам рынка улучшить собственную ликвидность.

Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 млн куб. м, размер лотов - 1 млн куб. м. При условии успешного проведения торгов и заинтересованности со стороны участников рынка компания планирует расширить объемы закупки и линейку закупаемых продуктов.

Для участия в торгах заинтересованным сторонам необходимо пройти процедуру KYC (Know your Customer), а также получить аккредитацию на УЭБ.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.