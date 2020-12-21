Экономика

21:19 21.12.2020

"Энергоатом" реализовал на аукционе на УЭБ рекордные 13,3 млн МВт-ч или 17,7% прогнозной выработки компанией электроэнергии в 2021 г

2 мин читать
"Энергоатом" реализовал на аукционе на УЭБ рекордные 13,3 млн МВт-ч или 17,7% прогнозной выработки компанией электроэнергии в 2021 г

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" продало на сегодняшнем аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам рекордные 13 331 423 МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 г, что составило 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в следующем году.

Согласно сообщению УЭБ, "Энергоатом" реализовал на аукционе 13 029 000 МВт-ч э/э базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1159,76 грн/МВт-ч (при стартовой 1400 грн/МВт-ч), а также 302 423 МВт-ч "ночной" э/э графиком поставки с 0:00 до 7:00 по цене 735,24 грн/МВт-ч (при стартовой 1000 грн/МВт-ч).

Покупателями э/э стали 9 компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "ЮНАЙТЕД Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбасводоканал".

Как сообщалось, на предыдущем, рекордном для "Энергоатома" аукционе, 20 ноября атомщикам удалось реализовать 1,339 млн МВт-ч э/э базовой нагрузки с периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190,00 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч, при средневзвешенной цене 1199,6 грн/МВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины на торгах на 22 декабря составила 1447,90 грн за 1 МВт-ч.

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 г. Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75 233 тыс. МВт-час.

Теги: #уэб #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 18.12.2020
"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

18:05 06.11.2020
COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

COVID помогает "Энергоатому" остановить отток персонала в Европу, но уже через 5 лет компании грозит кадровый дефицит – Атомпрофсоюз

16:58 06.11.2020
Смена товарной модели ПСО для "Энергоатома" пока не улучшила финансовое состояние ядерного монополиста ‒ отраслевой профсоюз

Смена товарной модели ПСО для "Энергоатома" пока не улучшила финансовое состояние ядерного монополиста ‒ отраслевой профсоюз

18:20 13.10.2020
Глава биржевого комитета УЭБ Дубовский: Мы сосредоточимся на развитии рынков, имеющих тенденцию к росту, таких как электроэнергия и газ

Глава биржевого комитета УЭБ Дубовский: Мы сосредоточимся на развитии рынков, имеющих тенденцию к росту, таких как электроэнергия и газ

17:53 07.10.2020
В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

В ВАКС заявили о давлении на судей, рассматривающих дело о завладении средствами "Энергоатома"

14:34 05.10.2020
Долги перед "Энергоатомом" за сентябрь выросли на 1,64 млрд грн

Долги перед "Энергоатомом" за сентябрь выросли на 1,64 млрд грн

14:18 30.09.2020
Контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse является стратегическим для Украины – глава государства

Контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse является стратегическим для Украины – глава государства

12:30 25.09.2020
"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

"Энергоатом" подтвердил планы по запуску первой очереди ЦХОЯТ в декабре 2020г – Минэнерго

12:33 24.09.2020
"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

"Энергоатом" и "Нафтогаз" договорились о совместной реализации водородных проектов

23:56 27.08.2020
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" э/э

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

Нефть сократила потери, но продолжает дешеветь на новостях о новом штамме коронавируса

Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стального проката с покрытием из КНР

Офисной недвижимости понадобится минимум год для полного восстановления - НБУ

Госбанки сконцентрировали 75% из более 45 млрд грн общей задолженности предприятий электроэнергетики – НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА