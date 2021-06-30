Экономика

19:31 30.06.2021

УЭБ первой из товарных бирж получила лицензии НКЦБФР

2 мин читать
УЭБ первой из товарных бирж получила лицензии НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), которая с 1 июля становится регулятором не только фондовых, но и товарных бирж, на заседании в среду решила выдать лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынках капитала первой товарной бирже – ООО "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ, Киев).

"Это начало новой эпохи на рынках капитала и товарных рынках. Комиссия впервые полностью провела процедуру регистрации лицензиата по новым правилам", - приводятся слова главы комиссии Руслана Магомедова в сообщении на сайте регулятора.

Согласно ему, УЭБ получила лицензии на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах и клиринговой деятельности по определению обязательств. НКЦБФР также зарегистрировала новые правила биржи.

В релизе указывается, что для получения лицензий УЭБ прошла процесс реорганизации своей структуры и готовилась к этому событию около полугода.

Как сообщалось, согласно требованиям принятого 19 июня прошлого года закона "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов", товарные биржи с 1 июля 2021 года должны пройти процедуру лицензирования в НКЦБФР в случае их желания в дальнейшем осуществлять деятельность на рынках капитала, в частности, организовывать торговлю производными.

УЭБ создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах, однако ключевыми называет торговлю энергоносителями и электроэнергией. В последние несколько лет объемы торгов газом и электроэнергией на УЭБ существенно выросли, что связано с запуском в стране соответствующих рынков. Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, ЕБРР и УЭБ в конце июля 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.

УЭБ в 2020 году увеличила выручку в 4,3 раза – до 153,36 млн грн, а чистую прибыль – в 4,8 раза, до 22,73 млн грн.

Теги: #лицензия #уэб
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:28 11.05.2021
"Центрэнерго" намеревается реализовать на УЭБ значительную часть производимой электроэнергии

"Центрэнерго" намеревается реализовать на УЭБ значительную часть производимой электроэнергии

20:17 30.04.2021
StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

StarLightMedia отзывает права на ретрансляцию телеканалов группы у Ланета – заявление

13:34 20.04.2021
К Консультативному комитету УЭБ присоединяется международный эксперт - доктор Эгберт Лаеге

К Консультативному комитету УЭБ присоединяется международный эксперт - доктор Эгберт Лаеге

14:21 09.04.2021
НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

НКЦБФР аннулировала лицензию старейшей в стране Украинской фондовой биржи

12:05 29.03.2021
Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области

13:23 12.03.2021
Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

Nemiroff первым среди частных компаний получил лицензию на производство спирта

18:41 02.03.2021
Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность

Комиссия по регулированию азартных игр согласовала лицензию "Париматч" на букмекерскую деятельность

19:14 04.02.2021
Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

Китайский телеканал CGTN лишили лицензии на вещание в Британии

18:49 29.12.2020
"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

16:30 29.12.2020
УЭБ запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед"

УЭБ запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Объем продаж ОВГЗ на аукционах упал до 2,5 млрд грн при неизменных ставках

ПОСЛЕДНЕЕ

НЦКБФР зарегистрировала выпуск облигаций фармкомпании "Дарница" на 2 млрд грн

"Укртранснафта" приняла в управление нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление"

Набсовет "Нафтогаза" перенес рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко

Моратория на продажу земли нет ни в одной успешной стране – Шмыгаль

Бизнес-ассоциации призывают парламент к диалогу относительно ресурсного законопроекта

Рада приняла за основу законопроект о постепенном увеличении суммы гарантирования до 600 тыс. грн к 2023 г.

Степанян сменил Люнгмана на посту постпреда МВФ в Украине

Рада приняла в целом необходимый по программе с МВФ "банковский" закон

Рада приняла в целом закон об упрощении присоединения к газовым сетям

Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА