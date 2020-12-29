"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" 30 декабря выставит на продажу на аукционе по двухсторонним договорам на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 539 тыс. МВт-ч "ночной" электроэнергии с периодом поставки 1 января-31 марта 2021 года, сообщил "Энергоатом".

Компания предложит э/э суточным графиком поставки 1:00-06:00 в 1000 лотах со стартовой ценой 900 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" традиционно испытывает сложности с реализацией "ночной" э/э, что обусловлено продажей компанией по ПСО 50% объема производимой э/э для населения, которое потребляет ее преимущественно в дневные часы суток. В частности, в период с 8 по 17 декабря средневзвешенная цена "ночной" атомной э/э планомерно снижалась на пяти аукционах подряд ‒ с 968,90 грн/МВт-ч до 860 грн/МВт-ч.

В то же время председатель парламентского комитета по ТЭК Андрей Герус позитивно оценил результаты продаж "Энергоатомом" "ночной" электроэнергии на одном из аукционов на УЭБ в декабре. Народный депутат аргументировал свою позицию тем, что, в противном случае э/э, не была бы продана на рынке "на сутки вперед" и могла попасть на балансирующий рынок и оказаться реализованной по более низкой цене с отсрочкой платежа три месяца.

В свою очередь, по мнению ряда экспертов, "Энергоатом" применяет практику ценового демпинга на рынке двусторонних договоров (ДД) в интересах крупных финансово-промышленных структур.

В то же время динамика почасовых цен на э/э ночных графиков поставок на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в конце декабря демонстрирует гораздо более низкие ценовые значения по сравнению со средневзвешенными ценами, по которым "Энергоатом" продавал "ночную" э/э на аукционах с 8 по 17 декабря с периодами поставок до конца 2020 года. В частности, согласно почасовому графику купли-продажи э/э на РСВ на 30 декабря, "ночная" электроэнергия с 1:00 до 7:00 была реализована по цене от 499 до 580 грн/МВт-ч при средневзвешенных ценах на "ночную" э/э "Энергоатома" на декабрьских аукционах 860-968,90 грн/МВт-ч.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на торгах на 30 декабря составила 1576,71 грн/МВт-ч.

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75,233 млн МВт-ч.