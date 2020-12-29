УЭБ запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед"

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) со вторника запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед" (Day-ahead), который теперь, вместе с внутрисуточным рынком (Within-day), является составляющей краткосрочного рынка УЭБ.

Как сообщается на сайте биржи, торговля на рынке "на сутки вперед" осуществляется на торговой платформе биржи путем торговли краткосрочными стандартизированными продуктами.

График и условия проведения торговых и клиринговых сессий обнародованы на сайте УЭБ.

"Запуск торгов Day-ahead дополняет линейку биржевых инструментов УЭБ на рынке природного газа. Используя этот инструмент, участники рынка могут дополнительно планировать реализацию ресурса на краткосрочном рынке, что значительно улучшит ликвидность портфолио участников. Мы прислушиваемся к участникам рынка и обеспечиваем качественной поддержкой на всех этапах торгового процесса. Внедрение новых продуктов на УЭБ способствует активному развитию газового рынка Украины ", - сообщила эампредседателя биржевого комитета УЭБ Инна Щербина.

Как сообщалось, 24 сентября Украинская энергетическая биржа запустила краткосрочный рынок природного газа для суточного балансирования.

Торговая платформа на внутрисуточном рынке газа работает в режиме continuous trading. Расчеты по заключенным сделкам происходят с использованием счетов эскроу, для управления риском неуплаты. Торговая платформа работает в соответствии с требованиями Кодекса ГТС и предоставляет возможность торговли краткосрочными стандартизированными продуктами для урегулирования краткосрочных колебаний спроса/предложения и с целью балансировки.

Секретариат Энергетического сообщества, Министерство энергетики Украины, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и УЭБ в конце июля текущего года подписали меморандум о взаимопонимании для реформирования газового сектора Украины в соответствии с европейским законодательством. Документ предусматривает совместные рамки и условия сотрудничества для развития торговли природным газом на УЭБ.

УЭБ создана в 2010 году и работает в различных товарных сегментах. В презентации на конец мая УЭБ указывала, что является единственной платформой в стране, где сосредоточена большая часть ликвидности (внебиржевые аукционы) и насчитывала 335 участников, аккредитованных в секции торговли природным газом.