Думаем о ребрендинге, планируем запуск NB-IOT– замгендиректора "Интертелекома" по стратегическому развитию

Эксклюзивное интервью заместителя генерального директора по стратегическому развитию оператора CDMA-связи компании "Интертелеком" Алексея Хахлюка агентству "Интерфакс-Украина".

Давайте поговорим о планах "Интертелекома" по переходу с CDMA на LTE…

Мы сейчас рассматриваем предложение о сотрудничестве от нескольких производителей инфраструктурного оборудования для сетей LTE, и планируем в ближайшее время принять решение о заключении с ними контракта на поставку. Хотим приступить к строительству инфраструктуры LTE сразу же после получения лицензии в апреле 2020 года.

В какие сроки планируете завершить переход? Изменится ли что-то для абонентов?

В установленные лицензионными условиями сроки. Они для всех мобильных операторов Украины одинаковые: обеспечить возможность получения услуг LTE в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2000 человек, при условии покрытия не менее 90% населения Украины; в течение 30 месяцев - на международных автомобильных дорогах; в течение 48 месяцев - на национальных автомобильных дорогах.

В любом случае наша CDMA инфраструктура сохранится, и мы продолжим ее поддерживать. Действующая CDMA лицензия и срок использования этой технологии позволяют предоставлять услуги передачи голоса и данных нашим абонентам CDMA до 1 января 2025 года, поэтому для абонентов CDMA, которые не захотят перейти на использование предлагаемых нами услуг в нашей LTE сети в ближайшее время ничего не изменится.

В течение следующих пяти с половиной лет мы планируем перевести всех наших абонентов в LTE сеть, но это, в любом случае, будет зависеть от добровольного решения абонента.

Нужно ли будет пользователям покупать новые модемы?

Для абонентов, пожелавших подключиться к нашей LTE сети, если их абонентское оборудование поддерживает LTE band 5 (850 МГц) и/или band 20 (850 МГц) достаточно заменить CDMA RUIM на SIM-карту LTE-стандарта. Для тех абонентов, у которых абонентские устройства поддерживают только технологию CDMA, для подключения к нашей сети LTE необходимо будет приобрести новое оборудование с поддержкой LTE в band 5 и/или 20.

Для облегчения миграции таких абонентов мы разрабатываем специальные выгодные условия, которые мы анонсируем, после развертывания LTE инфраструктуры. Такие специальные предложения уже предусмотрены в прорабатываемых нами бизнес-кейсах. К тому же, в отличие от CDMA, наши частотные полосы в LTE поддерживаются широким спектром абонентских устройств уже доступных сегодня в свободной продаже на украинском рынке. А это значит, что в большинстве случаев необходимость в специальном дополнительном оборудовании у пользователей просто не возникнет.

Будете ли менять цену на услуги после перехода на LTE?

Мы стремимся оставаться в рыночном тренде и предлагать конкурентоспособные тарифы, но при этом оставаться самым доступным и выгодным оператором мобильной связи в Украине.

Во сколько оцениваете инвестиции на смену технологии?

Строительство телеком-инфраструктуры LTE требует значительных инвестиций, и сейчас мы как раз проводим оценку объема необходимых затрат. Мы взяли на себя обязательство по выполнению лицензионных условий по развитию сети, предполагающих обеспечение национального покрытия LTE-связью. А значит, нам придется оперативно заходить в населенные пункты, где проживает 90% населения, а также покрывать связью дороги международного и национального значения с обеспечением средней пропускной способности на абонента в 2 Мбит/с. По нашим оценкам для нас это может составить несколько миллиардов гривень в течение следующих четырех лет.

Значительная часть нашей операторской телеком-инфраструктуры уже построена и используется сегодня для предоставления услуг CDMA и WiFi сети. Это опорная оптическая пакетная транспортная сеть, площадки, на которых размещены базовые станции, антенно-мачтовые сооружения, системы электроснабжения с аккумуляторными батареями, а также радиорелейные линии для подключения площадок базовых станций к опорно-транспортной сети программные приложения OSS/BSS сервисные и ИТ платформы и т.д.

Наша оптическая пакетная транспортная и радиорелейная сеть имеют значительный запас по пропускной способности, и все эти элементы инфраструктуры будут продолжать использоваться при внедрении технологии LTE. Безусловно, нам будет необходимо расширять радиопокрытие сети для выполнения лицензионных условий, строить и запускать в работу дополнительные базовые станции.

Мне хотелось бы отметить, что более 1200 наших существующих базовых станций могут работать одновременно и в режиме CDMA и в режиме LTE-850, что обеспечивает защиту инвестиций собственника и позволяет нам осуществить быстрый запуск фрагментов LTE сети в band 5 до завершения поставки нового оборудования для LTE band 5/20.

На что в основном будут направлены инвестиции?

На строительство новых базовых станций LTE-cети, развертывание нового пакетного ядра LTE-cети, запуск услуги VoLTE (передача голоса по технологии LTE), запуск NB-IOT (Narrow Band Internet of Things - лицензированный стандарт сотовой связи на базе технологии LTE для обмена данными между устройствами) и платформ приложений. В дальнейшем мы планируем привлечь несколько международных компаний-операторов мобильной связи в качестве стратегических партнеров для реализации схем сотрудничества, похожих по своей модели работы на концепцию MVNO (создание виртуальных мобильных операторов). Для внедрения такого сценария мы планируем развернуть технологическую площадку. При этом мы останемся владельцем всей нашей сетевой инфраструктуры и самостоятельным оператором мобильной связи. Возможно, запустим новый бренд для предоставления LTE-услуг.

Для реализации ваших планов достаточно будет простого апгрейда сети? Или планируете увеличить количество базовых станций? Если да, то в каких регионах, городах?

Как я уже говорил, мы планируем значительное расширение радиопокрытия сети, создание нового пакетного ядра сети и развертывание сервисных программных платформ. При этом значительно увеличится средняя пропускная способность радиоинтерфейса одной базовой станции в сети LTE по сравнению с CDMA в четыре-пять раз, улучшится пользовательский опыт за счет использования более спектрально эффективной технологии и использованием абонентами более широкой частотной полосы канала передачи данных по сравнению с CDMA.

И да, мы планируем активно вести строительство сети во всех регионах Украины для выполнения лицензионных условий по обеспечению качества покрытия и пропускной способности сети.

На рынке есть мнение, что полученных частотных присвоений "Интертелекому" не хватит для полноценного запуска 4G-сети и обеспечения достойной скорости для абонентов. Насколько это мнение соответствует действительности?

Наша абонентская база значительна и составляет около 1 млн абонентов (активные абоненты за последние девять месяцев), но в десятки раз меньше, чем у "Большой тройки" (операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell - ИФ). При этом у нас в три раза больший частотный ресурс в низком частотном диапазоне 800 (LTE band 20) и 850Мгц (LTE band 5) c суммарной шириной полосы в 15 МГц для передачи данных от БС к абоненту плюс 15 МГц полосы приема сигнала от абонента к БС. Так что мы уверены, что сможем обеспечить хороший пользовательский опыт для наших абонентов, поскольку средний объем используемого частотного ресурса в расчете на одного абонента у нас будет в несколько раз выше, чем у наших коллег, особенно эта разница будет существенна за пределами крупных населенных пунктов, где наши коллеги не используют БС LTE-1800 и LTE-2600 или 3G UMTS-2100.

Здесь мне хотелось бы прояснить важные, на мой взгляд, детали. Новые, выданные нам, частотные лицензии позволят "Интертелекому" запустить канал шириной в 10 МГц в диапазоне LTE-800 (800Мгц, band 20) и канал шириной 5 Мгц LTE-850 (850 МГц, band 5) в режиме частотного дуплекса (FDD). При этом мы сможем сохранить четыре канала CDMA: один канал для предоставления услуг голосовой связи и еще три – для передачи данных CDMA EVDO, чего, с нашей точки зрения, вполне достаточно для удовлетворения потребностей наших существующих абонентов CDMA и тех, кто не пожелает в ближайшие пять лет перейти в сеть LTE.

При этом радиус соты у базовой станции в стандарте LTE, работающей в этих частотных диапазонах в разы больше чем у БС LTE в диапазоне 1800Мгц (на этих частотах работают основные 4G-сети мобильных операторов – ИФ), а обеспечиваемое качество радиопокрытия сети, особенно внутри помещений, у LTE-800/850/900 значительно лучше. Таким образом, нам необходимо построить меньше базовых станций LTE-800/850 для обеспечения национального покрытия территории, чем нашим коллегам в частотном диапазонах 1800/2600 МГц. Поэтому и планируемый объем инвестиций в строительство инфраструктуры национальной сети для обеспечения качественного национального покрытия сети LTE для нас будет в несколько раз меньше, чем уже инвестировано нашими коллегами в LTE-1800, LTE-2600, а теперь еще и планируется инвестировать в LTE-900.

Ваша лицензия предусматривает получение 16,3 МГц парного спектра в LTE?

Да. Мы изначально имели практически такой же частотный ресурс в нашей CDMA-сети, какой мы и получили, право конвертировать в LTE, в соответствии с решением НКРЗИ. Для того, чтобы предоставить возможность нашим коллегам по рынку развивать мобильный широкополосный доступ в диапазоне LTE-900, мы отказались от верхней части cвоего частотного спектра CDMA-850, соответствующего полосам передачи в пяти верхних каналах CDMA (9-11 и 14-15 каналы)

Взамен мы получили частоты передачи (полудуплекс) LTE-800 (band 20) в диапазоне 791-801 Мгц. Частотная полоса передачи 9-11 и 14-15 каналов CDMA, от которых мы решили отказаться, будет использоваться оператором "Киевстар" для внедрения услуг голосовой связи в стандарте E-GSM с целью перевода их голосового трафика GSM из диапазона 900 МГц. Благодаря такому размену, операторами "большой тройки" был получен дополнительный частотный ресурс, и стал возможным рефарминг частотного спектра в девятисотом диапазоне.

Хотел бы отметить: благодаря реализации такого сценария будет решена еще одна важная стратегическая задача НКРСИ и Украины как участника международных соглашений, а именно обеспечение гармонизации использования радиочастотного спектра с соседними странами Европы, где работа наших верхних каналов CDMA многие годы создавала серьезные помехи для работы сетей мобильной связи 3G UMTS-900, а также обеспечение электромагнитной совместимости со стандартом E-GSM, который планирует использовать компания "Киевстар".

Таким образом, благодаря нашему добровольному решению досрочно (до истечения срока действия лицензии) вернуть часть наших CDMA-частот государству, был реализован компромиссный сценарий распределения существующего частотного ресурса, устраивающий всех игроков украинского рынка и наших стран соседей. Этот сценарий лег в основу плана совместных действий четырех операторов мобильной связи, подписанного уполномоченными представителями всех операторов, утвержденного НКРЗИ и одобренного АМКУ.

Сколько сейчас активных абонентов у "Интертелекома"?

Сейчас у нас около 1 млн активных абонентов, о чем я уже упомянул ранее. За три следующих года мы планируем значительно, как минимум в разы, увеличить абонентскую базу, обеспечить операционную рентабельность, сравнимую с другими участниками рынка, и возврат инвестиций. При этом мы ожидаем получения ARPU, сравнимого с текущими показателями наших CDMA абонентов.

Здесь стоит отметить, что у нас очень много абонентов, использующих наши услуги на сезонной основе – например, на дачах. А также тех, кто использует связь от "Интертелекома" как резервное средство связи, когда не работает проводной доступ (в том числе и бизнес-абоненты). Кроме того, есть абоненты, предпочитающие подневную оплату услуг, когда в этом есть необходимость. Поэтому в текущем месяце, квартале (или в летний сезон) они могут быть активными, а потом молчать несколько месяцев или даже полгода до начала следующего дачного сезона. Но затем они снова активизируются и генерируют нам валовый доход.

Планируете ли наращивать абонбазу?

Мы разрабатываем маркетинговые предложения с целью привлечения новых абонентов. Но сейчас анонсировать их преждевременно, поскольку работаем на высоконкурентном рынке…

Наша стратегия может быть сформулирована очень просто: быть инновационным, доступным и выгодным оператором для всех наших абонентов. Мы также рассматриваем возможность проведения ребрендинга при запуске нашей LTE-сети.

Как выглядит ваша целевая аудитория? Кого планируете привлекать на ваши сети?

Наших абонентов массового сегмента можно условно разделить на cледующие категории:

владельцы смарт-устройств, пользующиеся как голосовой связью, так и мобильной передачей данных в CDMA-сети с максимальной пиковой скоростью до 3,1 Мбит/с (для режима EVDO Rev. A) и до 14.7 Мбит/с (для EVDO Rev. B), чего вполне достаточно для большинства услуг, используемых на мобильных смарт-устройствах с малым экраном;абоненты, использующие CDMA в режиме домашней cтационарной или портативной мобильной точки доступа (беспроводной WiFi маршрутизатор), в том числе и с использованием выносной направленной антенны;пользователи специализированного решения CDMA-WiFi точки доступа для использования в автомобиле.Кроме того, у нас большая абонбаза бизнес-абонентов, пользующихся услугами голосовой связи, услугами беспроводного интернет-доступа и комбинированной услугой, включающей поддержку одновременно и голоса. и передачи данных.

Полагаю, что эти основные сегменты сохранятся и после внедрения технологии LTE, добавится только сегмент M2M / IoT устройств, которые мы планируем поддерживать с помощью технологии NB-IoT, работающей на основе LTE-инфраструктуры.

Это в основном жители сел?

У нас есть абоненты и в селах, и в городах – по всей Украине. Сегодня наше покрытие охватывает более 85% территории страны. К тому же во многих селах мы по-прежнему сохраняем статус единственного оператора предоставляющего широкополосный доступ к сети интернет. В таких местах абоненты создают значительную нагрузку на нашу сеть, сравнимую с абонентами проводного ШПД в городах.

Еще один вопрос, который мне хотелось бы задать. Есть информация о том, что "Интертелеком" продается, сейчас идет инвестиционная оценка компании. Так ли это?

Мне об этом неизвестно. Могу только сказать: "Интертелеком" значительно повысил свою привлекательность для потенциальных стратегических партнеров после получения возможности внедрить современный стандарт связи LTE в очень перспективном частотном диапазоне. Сегодня население стран, где внедрено LTE-850 в частотном диапазоне band 5, составляет более 3 млрд жителей (Китай, Индия, США, Япония Южная Корея, Индонезия и многие другие) и более 300 млн жителей стран ЕС пользуются 4G-связью в диапазоне band 20. Экосистема абонентских устройств, поддерживающих один из этих диапазонов (или сразу оба), включает несколько тысяч моделей устройств и продолжает активно расширяться.

Ключевым элементом нашей будущей стратегии развития как нового LTE-оператора, а также нашим конкурентным отличием станет создание открытой технологической платформы для привлечения к сотрудничеству виртуальных операторов по схеме, похожей на MVNO-модель, успешно реализованную на развитых телеком-рынках.

При этом мы сами останемся владельцем всей телеком-инфраструктуры и одновременно оператором, отлично разбирающимся в целевой аудитории и специфических особенностях работы на украинском рынке мобильной связи.