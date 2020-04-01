Телеком

15:23 01.04.2020

"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

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"Интертелеком" оспорит в суде решение НКРСИ отозвать его лицензию на 4G связь - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины в своем Телеграм-канале сообщило об обращении оператором CDMA-связи компанией "Интертелеком" в суд относительно решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об аннулировании 4G-лицензии оператора за неуплату, а также непродлении ряда других лицензий оператора.

"Есть информация, что "Интертелеком" уже обратился в суд с обжалованием решений НКРСИ об отмене лицензий", - говорится в сообщении Минцифры.

В "Интертелекоме" агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию не прокомментировали, отметив, что оператор будет действовать в соответствии с решением акционеров компании.

Как подчеркивается в сообщении Минцифры, на основе отмены лицензий НКРСИ отменит разрешения на пользование радиочастотным ресурсом. После этого "Интертелеком" должен будет прекратить работу оборудования, на которое не будет разрешений, а регулятор сможет применять санкции к незаконно работающему оборудованию, если компания продолжит работать в диапазонах, лицензии на которые будут отозваны.

В Минцифры также заявили, что на основе проведенного ранее опроса предоставят НКРСИ перечень объектов социальной инфраструктуры, получающих телекоммуникационные услуги от "Интертелекома".

"Таким образом можно будет находить возможности для подключения к другим операторам", - отмечается в сообщении министерства.

Как сообщалось, НКРСИ решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G связь из-за отсутствия оплаты.

На той неделе "Интертелеком" вновь обратился к НКРСИ с просьбой предоставить ему отсрочку до 1 июля 2020 года по оплате лицензий на 4G-связь, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к НКРСИ.

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Согласно решению НКРСИ от 17 марта текущего года, в случае неуплаты полной стоимости лицензий "Интертелекома" на 4G-связь до 1 апреля комиссия аннулирует указанные лицензии.

Ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

Теги: #интертелеком #4g #нкрси #лицензия #минцифры
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