Телеком

13:38 17.04.2020

"Интертелеком" завершил рефарминг в 4 областях, 20 мая планирует завершение работ еще в 6 областях

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"Интертелеком" завершил рефарминг в 4 областях, 20 мая планирует завершение работ еще в 6 областях

Оператор CDMA-связи компания "Интертелеком" 17 апреля на 100% выполнила работы в соответствии с первым этапом плана по рефармингу в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель генерального директора "Интертелекома" Алексей Хахлюк, о проведенных компанией мероприятиях отраслевой регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации – был официально уведомлен 15 апреля.

"Несмотря на усложнение доступа технического персонала к местам размещения оборудования базовых станций, связанного с карантинными мероприятиями, введенными на уровне предприятий и населенных пунктов, "Интертелеком" осуществит все необходимые меры для обеспечения выполнения обязательств по рефармингу по всей Украине до 19 июля 2020 года", - отметил он.

По состоянию на 17 апреля оператор выполнил работы по отключению каналов CDMA 9-11, 14 и 15 на базовых станциях в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкаой, Житомирской и Винницкой областях.

"Интертелеком" также провел конкурс на поставку услуг и заключил контракт по перенастройке фильтров дуплексеров базовых станций.

По состоянию на 17 апреля компанией выполнены работы по переконфигурации 747 базовых станций, осуществлен демонтаж и передача на перенастройку дуплексеров в эквиваленте 1686 секторов базовых станций.

На 20 мая 2020 года запланировано 100% выполнение работ второго этапа плана по рефармингу в Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкаой, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее информированный источник на рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Окружной административный суд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства НКРСИ об отмене мер обеспечения иска "Интертелекома", оставив в силе решение суда от 6 апреля о приостановлении действия решений НКРСИ об аннулировании лицензий оператора.

"Суд счел необходимым отметить, что меры обеспечения иска, принятые определением суда от 6 апреля, являются соразмерными с заявленными оператором требованиями. При этом суд учел соотношение прав, о защите которых просит "Интертелеком" с последствиями принятия мер обеспечения иска для заинтересованных лиц", - подчеркнул источник.

Как сообщалось, 8 апреля НКРСИ решила аннулировать разрешения "Интертелекома" на эксплуатацию РЭС ссылаясь на судебные решения от 2 апреля 2020 года и игнорируя при этом решение Окружного Административного суда Киева от 6 апреля, которым суд приостановил действие решений комиссии об аннулировании лицензий оператора до рассмотрения иска "Интертелекома" к НКРСИ по сути.

1 апреля НКРСИ решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G-связь из-за отсутствия оплаты, после чего оператор обратился в суд с просьбой признать указанное решение комиссии незаконным.

Незадолго до этого "Интертелеком" вновь обратился к НКРСИ с просьбой предоставить ему отсрочку до 1 июля 2020 года по оплате лицензий на 4G-связь, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к НКРСИ.

Согласно решению НКРСИ от 17 марта текущего года, в случае неуплаты полной стоимости лицензий "Интертелекома" на 4G-связь до 1 апреля комиссия аннулирует указанные лицензии.

Ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

Теги: #связь #рефарминг #интертелеком
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