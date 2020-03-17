Телеком

12:28 17.03.2020

"Интертелеком" отмечает существенное влияние коронавируса на инвестклимат

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"Интертелеком" отмечает существенное влияние коронавируса на инвестклимат

Оператор CDMA - связи компания "Интертелеком" ощущает существенное влияние пандемии коронавируса на экономический и инвестиционный климат, отметил генеральный директор по стратегическому развитию оператора CDMA-связи компании "Интертелеком" Алексей Хахлюк.

"Ситуация с происходящей сейчас истерией и экономическим упадком на фоне распространение коронавируса напугала инвесторов. И это сейчас является нашей основной проблемой. У нас были определенные договоренности, которые были приостановлены из-за происходящего в мире, и сейчас мы пробуем их "реанимировать", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

По словам Хахлюка, введенные ограничения на передвижения в связи с карантином мешают компании приводить переговоры с инвестфондами и стратегическими инвесторами.

"Но, мы считаем, что сможем достичь цели и провести оплату в заявленный срок, поскольку у нас уже есть определенные позитивные подвижки... Мы были практически на финальной стадии переговоров, но они были определенным образом приостановлены из-за всемирной проблемы мы с эпидемией", - отметил топ-менеджер оператора.

Хахлюк также поблагодарил Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, за решение предоставить компании отсрочку в оплате лицензии до 1 апреля текущего года.

"Мы ведем переговоры параллельно с несколькими инвесторами. Но с кем именно я не могу раскрывать, поскольку это является коммерческой тайной. При этом оплата за лицензию - только одна из частей привлекаемой нами сумы", - подчеркнул он.

В том числе, по его словам, компания планирует привлечь средства на построение сети для обеспечения всех лицензионных условий.

Хахлюк также отметил, что у компании есть "план Б", однако отказался раскрывать подробности, поскольку компания в первую очередь сконцентрирована на выполнении изначальных договоренностей с госрегулятором и рынком.

Как сообщалось, НКРСИ на заседании во вторник приняла решение предоставить оператору CDMA-связи компании "Интертелеком" отсрочку до 1 апреля 2020 года по выплате оставшихся средств за лицензию на 4G связь.

Ранее "Интертелеком" оплатил меньше 1% за 4G лицензию и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по оплате.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров Украины изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

Теги: #интертелеком #коронавирус
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