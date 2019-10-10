Телеком

13:34 10.10.2019

Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

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Операторы подтвердили возможность сосуществования CDMA и EGSM технологий – "Интертелеком"

Мобильные операторы презентовали отраслевому регулятору результаты испытаний электромагнитной совместимости между базовыми станциями CDMA/LTE850 и EGSM(LTE900), сообщил президент "Интертелекома" Борис Акулов на своей странице в Facebook.

"На совещании в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, состоялась презентация результатов испытаний электромагнитной совместимости между базовыми станциями CDMA/LTE850 и EGSM(LTE900). Результаты подтверждают возможность и условия сосуществования двух технологий, что отражено в протоколах испытаний", - сказал он.

По словам Акулова, уменьшение занимаемого спектра технологией CDMA на 9МГц позволит увеличить в три раза защитный интервал и получить 6 МГц абсолютно "чистого" спектра для EGSM.

С этой целью "Интертелеком" должен будет заменить или перестроить около 12 тыс. фильтров на своих базовых станциях. Соответственно, оператору EGSM, который будет работать на частотах, соседствующих с CDMA, также необходимо будет установить или перестроить защитные фильтры на части базовых станций.

"Протоколы испытаний подписали все участники напряженной месячной работы, кроме "Киевстара", - подчеркнул Акулов.

Как сообщалось, президент компании мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров считает, что полноценный запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (LTE, 4G) сдерживается работой в указанном диапазоне CDMA-операторов, чье оборудование конфликтует с оборудованием GSM-связи.

Теги: #связь #мобильные_операторы #cdma #интертелеком #технологии
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