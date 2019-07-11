Телеком

18:06 11.07.2019

"Интертелеком" не планирует прекращать работу, компания адаптировала 30% своих базовых станций под 4G

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"Интертелеком" не планирует прекращать работу, компания адаптировала 30% своих базовых станций под 4G

 Крупнейший украинский CDMA-оператор ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") планирует предоставлять услуги 4G связи.

"По состоянию на сегодняшний день более 30% базовых станций сети "Интертелеком" уже способны работать в режиме четвертого поколения мобильной связи по технологии LTE. Также "Интертелеком" подготовил к запуску ряд важнейших проектов в области современных сервисов, анонсировать которые компания планирует уже в конце июля 2019 года", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Оператор также информировал своих клиентов о том, что распространенная в ряде СМИ информация о "планируемом прекращении деятельности ООО "Интертелеком" по причине изъятия частотного ресурса" - абсолютно не соответствует действительности и носит сугубо дискредитирующий характер.

Как отмечается в сообщении компании, президент "Интертелекома" Борис Акулов сообщил об участии оператора в двухгодичной подготовительной работе по переходу на новые технологии в диапазонах 800-900МГц.

По мнению Акулова, указ президента Владимира Зеленского " О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному интернету", которым гарант постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября – устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G является своевременным и необходимым для разблокирования и ускорения процесса перехода компании на новые технологии.

Как сообщалось, ранее НКРСИ предложила "Киевстару" и "Интертелекому" сдать "излишек" радиочастот в полосе 900 МГц.

"Киевстар" готов сдать до 86 МГц частот, но не согласен "делить все поровну".

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот.

Ранее президент Владимир Зеленский постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G.

Теги: #связь #интертелеком #4g
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