"Укртелеком" готов обеспечить голосовых абонентов "Интертелекома" услугами телефонии, сохраняя их номер

"Укртелеком" обратился в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) касательно частичного переоформления разрешений на использование номерного ресурса ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком"), который ограничивает предоставление услуг в ряде регионов.

"Укртелеком" имеет необходимую материально-техническую базу и сможет обеспечить непрерывное предоставление услуг телефонии тысячам абонентов "Интертелекома" (как физическим, так и юридическим лицам) в населенных пунктах 14 регионов Украины и в Киеве. При этом планируется, что номер телефона сохраняется, что является важным для многих пользователей, особенно среди бизнес-сегмента", - говорится в сообщении "Укртелекома", распространенном в четверг.

Компания предварительно ожидает, что абоненты Днепропетровской и Запорожской областей будут иметь возможность пользоваться услугами в сети "Укртелекома" уже с 1 мая этого года, абоненты других регионов и Киева - с 1 июля.

"Укртелеком" отмечает, что, учитывая важность непрерывного предоставления услуг с сохранением номера телефона для пользователей, оба оператора телекоммуникаций заранее начали разрабатывать алгоритм миграции абонентов без прерывания получения ими услуг. Кроме того, "Укртелеком" будет предлагать пользователям идентичные тарифы и/или максимально приближенные к действующим тарифным планам оператора "Интертелеком".

"Абоненты "Интертелекома" получат сообщение от своего оператора телекоммуникаций о возможности перехода на сеть "Укртелекома" с сохранением номера и соответствующими инструкциями относительно дальнейших действий. "Укртелеком", в свою очередь, оперативно будет рассматривать все полученные от потребителей заявки на переключение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце августа 2020 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявление Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) об открытии производства по делу о банкротстве "Интертелекома".

В начале сентября "Интертелеком" выплатил КРРТ первую часть долга в 7,5 млн грн, после чего тот инициировал процедуру отзыва банкротства "Интертелекома".

В конце декабря компания "Интернациональные телекоммуникации" выплатила остальную задолженность КРРТ за обслуживание телеком-оборудования.