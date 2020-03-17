НКРСИ предоставила "Интертелекому" отсрочку до 1 апреля по оплате лицензий на 4G связь

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) на заседании во вторник приняла решение предоставить оператору CDMA-связи компании "Интертелеком" отсрочку до 1 апреля по выплате оставшихся средств за лицензию на 4G связь, передает корреспондент "Интерфакс Украина".

"До 1 апреля у вас есть время оплатить полностью или купить меньше частот, чем вы планировали изначально", - сказал глава НКРСИ Александр Животовский.

В то же время, решение комиссии предусматривает аннулирование лицензии "Интертелекома" в случае, если до 1 апреля компания не внесет оплату за лицензию.

НКРСИ также ожидает от оператора соответствующий план действий по разрешению проблемы, которая возникнет в случае аннулирования лицензии.

В свою очередь "Интертелеком" обязался оплатить всю сумму платежа вовремя.