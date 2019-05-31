Владелец Firefly Aerospace Макс Поляков: На рынке наблюдается значительное противостояние нацеленности NewSpace на снижение стоимости пусковых услуг со стороны "старожилов" по всему миру

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" собственника и директора американской Firefly Aerospace Максима Полякова о революции на мировом космическом рынке, сопротивлении традиционных игроков и правил, перспективах влияния на новый рынок гибридных инструментов РФ, а также техническом потенциале космической отрасли Украины и том, кто будет определять ее будущее

ИФ-У: Firefly Aerospace Inc. причисляют к сторонникам продвигаемой харизматичным Илоном Маском идее т.н. NewSpace (Нового космоса) - отраслевого движения, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. Уточните первоочередные задачи, которые Firefly Aerospace ставит перед собой на мировом рынке пусковых услуг?

М.П : Приоритеты Firefly - разработать, построить и использовать современные космические пусковые системы, которые действительно дешевле и эффективнее тех, что нынче существуют на рынке. Наш подход заключается в упрощенном методе расчета, разработки и испытаний, а также в применении новых процессов и материалов, таких как композитные баки. Компоненты нашей разработки мы также предложим другим компаниям. Мы верим в здоровое сотрудничество компаний отрасли, от которого все только выиграют.

ИФ-У: Есть ли у Firefly какие-либо, помимо чисто рыночных, профессиональные задачи и амбиции, учитывая в том числе, отраженную в Стратегии национальной безопасности США приоритетную роль космического сектора в новой геополитической ситуации?

М.П: Firefly - полностью американская компания по производству ракетоносителей и предоставлению пусковых услуг и, соответственно, она имеет абсолютное право оказывать услуги правительству США для удовлетворения всех нужд и целей последнего. Firefly также будет предоставлять услуги американским и международным клиентам, американским неправительственным организациям.

ИФ-У: Чем поясняются закрепленные первыми публичными предварительными договоренностями интерес и доверие к потенциалу Firefly со стороны не требующих профессиональных рекомендаций ВВС США, Airbus Defense and Space, британской SSTL?

М.П: Большинство людей, которые пользуются пусковыми услугами, понимают, что именно они покупают. Firefly предоставила правительству и частным клиентам не только информацию о быстром прогрессе в построении рабочей системы, публично доступную в сети и социальных медиа, но и в частном порядке во время личных встреч - детальные планы и управленческий анализ. Открытость в обнародовании информации, собственно, и способствовало росту уверенности в нас наших будущих клиентов, что и привело к заключению договоренностей.

ИФ-У: Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию на мировом рынке пусковых услуг в связи с брошенным Илоном Маском и его SpaceX вызовом в части внедрения в космической индустрии технологических и управленческих инноваций, а также пересмотром подходов к организации космической деятельности? Сопровождает ли этот процесс, уже названный ранее "революцией" рынка, какое-либо сопротивление системы, а также традиционных игроков и правил? Испытывает ли начатая реформа мировой космической индустрии влияние широко известных, в том числе, в Украине инструментов гибридной войны РФ?

М.П: Многие годы рынок космических пусков оставался практически неизменным. Создаваемые ракеты были успешны и обеспечивали хорошие операционные возможности. Многие правительственные миссии не были столь чувствительны в вопросе цены, как коммерческие бизнес-проекты. Появление более эффективных и меньших по размеру космических аппаратов, которые можно использовать в группировках, предопределило появление нового рынка пусковых услуг. Этот коммерческий рынок более чувствителен в вопросах ценообразования и оперативности. В результате сегодня мы наблюдаем появление компаний, нацеленных на коммерческие пуски, таких как Firefly. Понимание специфики клиентского бизнеса и неустанное стремление снизить себестоимость пуска и есть то принципиально новое, что пришло на рынок пусковых услуг. То, на чем сфокусировались мы в Firefly. На рынке наблюдается значительное противостояние этому со стороны "старожилов" по всему миру. Этим компаниям сложно менять свою операционную структуру, философию. Частью этого сопротивления грядущим изменениям являются опасения и сомнения касательно рабочих систем и конструкторских решений. И это серьезная проблема, ведь с момента появления ракетной техники прошли уже целые десятилетия. За это время появилось много новых методов и решений в отношении конструкций, требуемых демонстрационных характеристик. Эти новшества теперь позволяют применять более эффективные и в равной степени надежные подходы к созданию систем космических пусков. Для мастодонтов отрасли внедрение этих решений фактически означает начать все с нуля, перечеркнув имеющийся опыт прошлых лет. Но это же мотивирует новые компании типа Firefly выходить на рынок. Ведь они могут использовать эти новые методы и подходы без необходимости считаться с прошлыми вложениями. Россия - это уникальный случай. Никакого развития в России нет. Обнародовано ряд космических проектов и интерес в них, однако масштаб и стоимость этих проектов - величины не стабильные и туманные. Видимо, их так и не удастся реализовать. Россия продолжает мыслить по принципу "старой школы" с чрезвычайно сложными системами, уделяя мало внимания затратам и эффективности. Такой подход не может привести к успеху в эволюционировавшем коммерческом мире NewSpace. С учетом того, что иностранные клиенты не горят желанием вести какие-либо дела с Россией из-за российской агрессии и нарушения правил ведения здорового бизнеса во всем мире, российская космическая отрасль находится фактически в неблагоприятном положении в квадрате.

ИФ-У: Как в Firefly оценивают потенциал космической отрасли Украины? Уточните цели и планы Firefly в Украине, учитывая наличие офиса, а также, согласно озвученной ранее собственником Firefly Максимом Поляковым информации, производственных мощностей в украинской технологической и космической столице - городе Днепре? Кто сегодня входит в круг партнеров Firefly в Украине? Возможно ли его расширение компаниями оборонного сектора, учитывая задачи, стоящие перед украинской ракетно-космической отраслью в новых условиях?

М.П: Украинская космическая отрасль по-прежнему имеет высокий потенциал. И несмотря на то, что прошло уже практически 30 лет после развала Советского Союза, многие советские промышленные наработки и методы все еще высокоэффективны. Но вместе с тем сохранены практики, которые препятствуют Украине вступить в новую эру космических технологий. Например, украинское законодательство препятствует появлению украинских компаний полного цикла по производству космических пусковых систем. Таким правом наделены исключительно государственные компании. Это абсурдно в наше время. Впрочем, это абсурдно для любого времени. Если бы такое было возможно в США, разве появились бы SpaceX, Blue Origin, Virgin? Ни одна из этих компаний не существовала бы! Украина, как впрочем и другие страны СНГ сильно страдает от заскорузлости взглядов и веры, что такое положение дел может быть выгодно хоть кому-то в отрасли. Изменения законодательства в этой сфере в соответствии с международными стандартами высвободит интеллектуальный потенциал Украины. Технические возможности Украины превосходны, а это - замечательно, ибо наращивание технического потенциала требует десятилетий. Как только правовое поле изменится одним росчерком пера, развитие не заставит себя ждать.

ИФ-У: От каких факторов зависит расширение присутствия Firefly в Украине? Увязываете ли Вы его исключительно с обновлением профильного законодательства и снятием действующих в Украине для частных компаний космического сектора законодательных ограничений, и в частности, норм закона "О предпринимательстве"? Насколько, на Ваш взгляд, актуальны для развития полноценного перспективного украинско-американского сотрудничества в космической сфере, включая технологическое, текущие и потенциальные политические риски ?

М.П : Хотя внесение изменений в законодательств является важным фактором для полноценной реализации имеющегося потенциала космической сферы в Украине, Firefly не застыла на месте в ожидании. Firefly - полностью американская компания, у которой есть RnD центр в Украине. Наш RnD центр – важная составляющая в работе Firefly, в частности в сфере разработок. По-моему, очевидно, что космические компании "старой школы" в Украине сейчас в стадии рецессии, (причем, надо отметить, что уже долгое время как), и что новые частные компании, такие как Firefly, будут определять рынок в ближайшем будущем.