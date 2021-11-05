Группа "За майбутнє" призывает Раду создать ВСК для расследования причин смерти Полякова

Депутатская группа "За майбутнє" предлагает создать временную следственную комиссию Верховной Рады для расследования причин смерти народного депутата Антона Полякова.

"Я прошу всех вас создать временную следственную комиссию, благодаря которой мы сможем полноценно разобраться в этом деле и прийти к тому или иному выводу о его смерти, убийстве", - заявила народный депутат Анна Скороход ("За будущее") на пленарном заседании в пятницу.

Она предложила народным депутатам создать ВСК на следующей пленарной неделе и попросила главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию делегировать в комиссию депутатов от монобольшинства.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом, заявил на брифинге начальник полиции Киева Иван Выговский

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За майбутнє") прошли 11 октября в Чернигове.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.