События

19:03 25.10.2021

Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

2 мин читать
Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

NASA подтвердило готовность лунного посадочного модуля (мунлендер) Blue Ghost американской компании - разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, в соответствии с графиком лунной миссии Artemis - к сентябрю 2023 года.

Как сообщила пресс-служба Полякова в понедельник, Firefly Aerospace достигла важной вехи проекта, успешно завершив этап критического обзора конструкции (CDR - Critical Design Review) лунного посадочного модуля Blue Ghost. Прохождение CDR открывает путь для строительства посадочного модуля Blue Ghost.

Согласно графику лунной миссии Artemis, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря кризисов в сентябре-2023. Модуль доставит на поверхность Луны 10 полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

"Эта миссия является предвестником того, что мы видим в будущем: растущее число повторяющихся миссий по обслуживанию и доставке полезной нагрузки в лунном пространстве, которые положат начало лунной экономике. Для нас большая честь продемонстрировать нашу способность предоставлять такие услуги для NASA и для наших коммерческих клиентов", - цитируется генеральный директор Firefly Том Маркьюзик.

Отмечается, что Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита до Луны и на ее орбите, а также на поверхности Луны. Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Кроме того, в процессе миссии будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

"Миссия Blue Ghost открывает для Firefly Aerospace новые возможности по сотрудничеству с NASA и другими партнерами. Мы гордимся высокой оценкой наших партнеров из NASA и рады, что можем присоединиться к такой амбициозной международной программе как Artemis", - подчеркнул Макс Поляков, слова которого также приведены в сообщении.

По его мнению, Луна - крайне важна для более дальних миссий человечества - она должна стать своеобразной базой, фортом, где в дальнейшем будут производиться необходимые ресурсы. "В таком освоении Луны видим одну из стратегических целей компании", - добавил он.

Теги: #космос #поляков #nasa #firefly_aerospace
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 25.10.2021
МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

МСЭ подтвердил регистрацию частотного ресурса нового украинского спутника "Сич-2-30", запуск планируют в декабре

11:03 23.10.2021
Запуск миссии "Артемида" к Луне запланирован на февраль 2022 года – NASA

Запуск миссии "Артемида" к Луне запланирован на февраль 2022 года – NASA

06:03 20.10.2021
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX к МКС перенесен на 31 октября

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX к МКС перенесен на 31 октября

01:16 20.10.2021
Второй тестовый полет Starliner может состояться в первой половине 2022 года - Boeing

Второй тестовый полет Starliner может состояться в первой половине 2022 года - Boeing

13:25 16.10.2021
Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

Космический зонд NASA Lucy стоимостью $1 млрд стартовал для изучения астероидов возле Юпитера

10:10 16.10.2021
Китайский корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем национальной космической станции

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с базовым модулем национальной космической станции

00:13 14.10.2021
Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

Правоохранители обнародовали видео последних минут жизни нардепа Полякова

04:04 13.10.2021
В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

В суборбитальный полет в среду стартует корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из четырех туристов

20:56 12.10.2021
Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

Австралия разработает луноход для совместных с NASA миссий на Луне

16:00 12.10.2021
Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Следствие установило всех, кто контактировал с нардепом Поляковым незадолго перед его смертью – МВД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

В Украине на минувшей неделе полиция открыла более 80 дел в связи с подделкой COVID-документов

Университеты в пяти областях Украины перешли на дистанционную форму обучения - Минобразования

ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн

Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

ПОСЛЕДНЕЕ

Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире Альянса - Минобороны

В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом

Силы безопасности в Судане убили двух протестующих, 80 человек ранены

Уголовное дело по факту узурпации власти впервые возбуждено в Молдове

Представительство президента в АРК осуждает задержание в Симферополе активистов "Крымской солидарности" и адвоката Эдема Семедляева

Виталий Кличко с послом Германии в Украине презентовали художественную композицию в стиле тейп-арт

В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

Украинский военный ранен на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников

Финансовую помощь от ЕС надо использовать для поддержки малообеспеченных, малого и среднего бизнеса - Порошенко

Пункт вакцинации от СOVID-19 возобновил работу в аэропорту "Борисполь"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА