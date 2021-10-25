Firefly Aerospace построит посадочный модуль для высадки на Луну к сентябрю-2023

NASA подтвердило готовность лунного посадочного модуля (мунлендер) Blue Ghost американской компании - разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, в соответствии с графиком лунной миссии Artemis - к сентябрю 2023 года.

Как сообщила пресс-служба Полякова в понедельник, Firefly Aerospace достигла важной вехи проекта, успешно завершив этап критического обзора конструкции (CDR - Critical Design Review) лунного посадочного модуля Blue Ghost. Прохождение CDR открывает путь для строительства посадочного модуля Blue Ghost.

Согласно графику лунной миссии Artemis, мунлендер должен приземлиться в лунном бассейне Моря кризисов в сентябре-2023. Модуль доставит на поверхность Луны 10 полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.

"Эта миссия является предвестником того, что мы видим в будущем: растущее число повторяющихся миссий по обслуживанию и доставке полезной нагрузки в лунном пространстве, которые положат начало лунной экономике. Для нас большая честь продемонстрировать нашу способность предоставлять такие услуги для NASA и для наших коммерческих клиентов", - цитируется генеральный директор Firefly Том Маркьюзик.

Отмечается, что Blue Ghost будет контролировать безопасную доставку полезной нагрузки во время транзита до Луны и на ее орбите, а также на поверхности Луны. Доставленные на поверхность аппараты будут исследовать свойства реголита, геофизические характеристики поверхности и взаимодействие солнечного ветра и магнитного поля Земли. Кроме того, в процессе миссии будет проведено несколько демонстраций ключевых технологий, связанных с навигацией и сбором образцов.

"Миссия Blue Ghost открывает для Firefly Aerospace новые возможности по сотрудничеству с NASA и другими партнерами. Мы гордимся высокой оценкой наших партнеров из NASA и рады, что можем присоединиться к такой амбициозной международной программе как Artemis", - подчеркнул Макс Поляков, слова которого также приведены в сообщении.

По его мнению, Луна - крайне важна для более дальних миссий человечества - она должна стать своеобразной базой, фортом, где в дальнейшем будут производиться необходимые ресурсы. "В таком освоении Луны видим одну из стратегических целей компании", - добавил он.