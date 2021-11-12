Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

Полиция по-прежнему отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход (народного депутата Украины Анны Скороход – ИФ) мы не можем говорить, так как это тайна досудебного расследования", - сказал Выговский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, дала ли Скороход показания, которые бы могли свидетельствовать о насильственном характере смерти депутата.

"У нас есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением", - отметил он.

По словам руководителя полиции Киева, в рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас отсутствуют основания считать какую-то версию главной", - сказал Выговский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли заключения экспертиз, которые еще не завершены, прояснить ситуацию, Выговский сказал: "Некоторые – да. Точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз".

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.