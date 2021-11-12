Руководитель полиции Киева: Люди с пониманием относятся к карантинным ограничениям, конфликтов как таковых нет

Эксклюзивное интервью начальника ГУ Нацполиции в Киеве Ивана Выговского информационному агентству "Интерфакс-Украина"

Автор: Оксана Геронтьева

О лояльности полиции во время карантина и сознательности киевлян, о внимании к имущественным преступлениям и защите от карманных воров в центре столицы, о расследовании гибели депутата Полякова и белоруса Шишова, а также об отношениях с киевской властью, оружии и мотивации полицейского (подается на украинском языке)

Другий тиждень в Києві тривають карантинні обмеження для невакцинованих. Наскільки ефективним Ви вважаєте вибірковий характер перевірок на транспорті, в ТРЦ, закладах харчування?

Перевірка дотримання громадянами карантинних обмежень – один з методів протидії поширенню COVID-19. Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки - люди в перше чергу повинні бути свідомими і не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тож ми продовжуємо їх практикувати.

Які саме контролюючі органи задіяні в рейдах разом з поліцією?

Крім поліцейських до складу мобільних груп входять також військовослужбовці Нацгвардії, представники Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки, "Муніципальної варти", місцевих органів влади. В кожному районі Києва працює близько 15 рейдових груп, тобто, 150 загалом по столиці.

Чи є вже загальна картинка щодо порушників? Хто найчастіше порушує обмеження?

Так, є. Кожного дня ми офіційно публікуємо на сайті статистику: щодо кількості перевірок, притягнення до відповідальності.

З практики можу сказати, що більше складається адміністративних матеріалів саме на громадян. Думаю тому, що відповідальність суб’єктів господарювання – тих самих ТРЦ, закладів харчування – серйозніша в плані фінансового навантаження - штрафи від 34 тис. до 170 тис. грн. Напевно, саме з цієї причини більшість таких закладів свідомо ставиться до вимог обмежень і своїми силами організовує перевірки.

Як діє поліцейський, виявивши порушника карантинних правил? Чи може він обмежитися поясненнями, без складання протоколу?

Все залежить від ситуації. Ми розуміємо емоційний стан людей. Тому націлюємо поліцейських на роз'яснення. Якщо ви зайшли в приміщення чи транспорт без маски, але адекватно відреагували на зауваження, не провокуючи конфлікт, то поліцейські діють лояльно і не складають адміністративні матеріали. Так само, якщо ви, наприклад, заходите в ТЦ без сертифікату про щеплення, вас просять вийти з приміщення і ви не зчиняєте галас, а виходите.

В цілому, люди вже розуміють, що їх перевіряють, і ставляться більш свідомо до обмежень.

Як часто виникають конфлікти між рейдовими групами та громадянами?

Знаєте, ми з першого дня побоювалися, що ситуація буде дуже складна. Але в цілому була і є нормальна реакція, люди з розумінням ставляться до вимог. Конфліктних ситуацій, якогось серйозного негативу навіть в перший день обмежень фактично не було.

Є заклади харчування, кав'ярні, в яких працюють неповнолітні, які не зобов'язані бути вакцинованими. Як в таких ситуаціях?

Тут є питання, і відповідальність лежить на адміністрації закладу. Якщо керівник свідомий, то зробить так, щоб ці неповнолітні, наприклад, працювали "на виніс", без контакту з людьми в приміщенні.

Підробка COVID-документів та їх використання. Наскільки розповсюджене це на рівні столиці?

Це явище розповсюджене в цілому. Ще до введення "червоної зони" ми виявляли підроблені сертифікати, зроблені, зокрема, аби виїхати за кордон. Фальшиві документі "світилися" при перетині кордону.

Зараз тенденція щодо зменшення таких випадків, бо багато почали про це говорити, інформувати, що особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності за використання підробленого сертифікату.

Буквально минулого тижня оголосили підозру лікарям, медичним працівникам, які займалися цією незаконною діяльністю. В аеропорту "Жуляни" також було виявлено ряд фальшивих довідок, відкрито більше 100 кримінальних проваджень, вже є особи, яким оголошено про підозру.

Як Ви особисто ставитися до можливості звільнення від кримінальної відповідальності тих, хто має підроблені сертифікати, не використовує їх та хоче вакцинуватися?

Я підтримую позицію Нацполіції та МВС, щоб таку особу не притягували до відповідальності, але вважаю, що людина повинна обов'язково вакцинуватися, щоб у неї вже був оригінальний сертифікат. До того ж це допоможе нам вийти на тих, хто займався підробкою COVID-документів.

Чи всі працівники поліції Києва вакциновані? Взагалі і зокрема ті, хто приймає участь у перевірках?

На сьогоднішній день вакциновані 95% поліцейських Києва. Поліцейські, які безпосередньо заступають на чергування в ці рейдові групи, вакциновані всі, стовідсотково, обома дозами, мають "зелений сертифікат".

Якщо людина, яку перевіряють, просить поліцейського показати сертифікат, він це зробить?

Так. Поліцейський не зобов'язаний це робити, але нормальний підхід – разом з посвідченням показати і сертифікат – "будь ласка, у нас все є".

Проясніть ситуацію з можливістю оскарження складених протоколів в судових інстанціях.

Звернутись до суду для оскарження рішень – право кожного громадянина. Важливо розуміти, що коли поліцейський фіксує порушення правил карантину, він складає адміністративний протокол. Так от, ці зібрані адміністративні матеріали потім скеровують до суду. І вже суд приймає рішення. Поліцейський на місці по протоколу не штрафує.

Акції протесту проти вакцинації з перекриттям руху. Як ви ставитися до відстоювання людьми своїх прав з одночасним порушення прав інших?

Ми, в першу чергу, націлені на забезпечення публічної безпеки і порядку. Ця ситуація з перекриттям доріг – на грані. Заздалегідь проводимо превентивні заходи, все залежить від ситуації.

Я вважаю, що безумовно, громадяни мають право висловити свою позицію, але це має бути зроблено у спосіб, який не створюватиме проблем та дискомфорту для інших.

Чи спілкуєтеся Ви особисто з організаторами акцій? Я маю на увазі не тільки цю акцію, а взагалі?

Так, спілкуюсь. Не з усіма, але з організаторами масштабних акцій - обов'язково.

Ви продовжуєте практику вашого попередника Крищенка бути безпосередньо присутнім на акції під час її проведення?

Я ходжу на акції. Коли підлеглі бачать керівника на місці – це піднімає їх бойовий дух. На всіх масштабних акціях, які були, я був присутній. Можливо, мене ще мало хто знає в обличчя.

Взагалі, все позитивне, що було в поліції Києва, я хочу залишити і розвивати.

Які кадрові зміни вже були і ще будуть? Які зміни в цілому очікують поліцію Києва?

Справа не в тому, що я прийшов на посаду і хочу когось замінити. Так працює будь-яка структура: керівник хоче працювати з тими людьми, яких він знає як досвідчених, професіональних.

Звісно, є люди, на яких я опираюся, і певні кадрові зміни вже відбулися – змінено 8 керівників з 10 районних управлінь. Деякі по ротації змінили райони. В управлінні я змінив тільки двох заступників по основних напрямках.

Деякі зміни ще тривають. Наприклад, це те, на що мене націлював міністр при призначенні: підхід до розкриття масових, найпоширеніших злочинів.

Я побачив, що в Києві за рахунок навантаження, великої кількості реєстрацій дуже багато тих же майнових злочинів: квартирних крадіжок, незаконного заволодіння транспортними засобами, крадіжок з автотранспорту, кишенькових крадіжок. Якщо взяти кишенькові крадіжки, то вони не відносяться до категорії тяжких, а при загальному навантаженні на їх розкриття не вистачає часу.

Тому я змінюю підхід в цьому напрямку: завдяки підтримці Нацполіції ми розширили деякі підрозділи, взяли більше людей, щоб система могла працювати і такі злочини розкривалися.

Чи є вже результати?

Нам вдалося збити вал злочинів щодо незаконного заволодіння автомобільним транспортом. Три місяці тому, коли я прийшов на посаду, було в день декілька випадків заволодіння автотранспортом, зараз один чи взагалі жодного.

Над цим працює не тільки поліція Києва, а і Нацпол, і департамент карного розшуку, інші підрозділи.

Як Ви можете охарактеризувати криміногенну ситуацію в Києві?

Криміногенна ситуація у столиці контрольована. За три місяці певні позитивні тенденції є. Коли ти постійно звертаєш увагу, робиш акценти, люди розуміють, що в цьому напрямку треба робити більше.

Якщо брати категорії майнових злочинів, то кількість їх розкриття збільшилася.

Загалом у Києві та по Україні є хороша тенденція: при зменшенні кількості зареєстрованих злочинів збільшується кількість розкритих злочинів.

Що стосується вбивств, то станом на 9 місяців 2021 року вперше у Києві з 2015 року стовідсоткове розкриття. На сьогоднішній день є тільки одне нерозкрите вбивство.

Злочини з застосуванням вогнепальної зброї та боєприпасів. Наскільки загрозлива тенденція наразі?

Злочини с застосуванням вогнепальної зброї – а це було 6 вбивств – розкриті. В принципі, зараз сплеску цих злочинів немає, але об'єктивно розуміємо, що на руках у людей зброї дуже багато.

Ми постійно проводимо відпрацювання, виявляємо та вилучаємо зброю. В цьому році вилучили 211 одиниць – кулемети, автомати, карабіни, пістолети, саморобну зброю, гранати, патрони.

А місячники добровільної здачі зброї ще проводяться?

Вже другий рік традиційні колись місячники здачі зброї не проводяться. Але хочу роз’яснити, ще це були просто такі короткі інформаційні кампанії, щоб привернути увагу людей. Добровільно здати зброю можна у будь який час.

Як поліції протидіяти злочинам, які скоюють люди ромської національності, і при цьому не наразитися на звинувачення в нетолерантності за національною ознакою? Для киян це без перебільшення важливе питання.

Значна частина крадіжок скоюється у центрі міста, де часто відпочивають кияни та гості столиці. Для нас неважливо, особа якої національності скоює злочин. Я розумію настрої деяких громадян стосовно представників окремих народностей. І так, ви праві, часто доводиться балансувати, щоб при затриманні нас не звинуватили в нетолерантності. Але злочинність не має національності. І превентивна робота стосується усіх.

З новим керівником Шевченківського райуправління поліції (а саме на території цього району скоється чи не найбільше "кишенькових" крадіжок) ми почали більш ретельно відпрацьовувати нові підходи до профілактики таких злочинів. Важливо – не перетиснути в цьому питанні і водночас ефективно боротися з вуличною злочинністю.

Мова про фізичну присутність поліцейського на місці як психологічний фактор?

В тому числі також. Але в цьому питанні проблема глибша. Люди, які на життя заробляють саме крадіжками, після розмови з поліцейським чи навіть засудження не підуть далі працювати умовно на завод. Вони повернуться до цього ремесла. А стаття, за якою їх притягують, є "легкою". Там навіть запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не передбачено. І от стикаємося із ситуаціями, коли особи із уже наявною судимістю продовжують красти та навчають інших. І так по колу.

Є чутки, що нібито сама поліція їх і "кришує"

Те, що на сьогодні з ними ніхто не вступає в жодні корупційні зв'язки – я впевнений.

Жоден керівник, який прийшов працювати зі мною, не буде таким займатися.

Ви познайомилися з мером Києва? Як вам працювати з владою столиці?

Так, ми знайомі, звісно. Я був на сесії, були питання від депутатів. Комунікація є для того, щоб оперативно вирішувати проблеми киян.

Наприклад, при демонтажі МАФів за необхідністю поліцейські присутні для забезпечення правопорядку. Є проблемні забудови, наприклад, Нікольска Слободка.

В кожній ситуації ми досконало вивчаємо ситуацію, фактично немає таких випадків, щоб щось будували без документів.

Справи щодо посадовців Києва та комунальних підприємств. Чи будуть мати гучні слідчі дії логічне продовження в суді? Кримінал чи політика?

Є ряд кримінальних проваджень, які є у слідчих Києва, супроводження - в управлінні стратегічних розслідувань, а прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Необ’єктивно говорити, що там якісь політичні переслідування.

Дивіться, якщо є порушення, є склад злочину, то поліція має притягнути до відповідальності. На сьогодні більше 30 осіб за цими справами притягнуті до кримінальної відповідальності, їм оголошено про підозру. Для цього і проводяться обшуки, щоб отримати достатню доказову базу. І ці підозри - це якраз перші результати слідчих дій.

Звісно, остаточне рішення по справі прийме тільки суд, але процес триває.

Справа про загибель депутата Полякова. Які покази надала депутат Скороход під час повторного допиту? Чи отримала поліція данні, які б свідчили про вірогідність насильницького характеру смерті нардепа? Чи завершені всі призначені експертизи?

Справа дійсно резонансна, на сьогоднішній день ще триває досудове розслідування. Покази Скороход ми наразі не можемо висвітлювати, адже це таємниця досудового розслідування.

У нас є дві версії: попадання наркотичної речовини в організм шляхом самостійного вживання або під примусом. На сьогоднішній день проводиться більше 20 експертиз, отримано вже 4 висновки експертів, результати інших експертиз очікуються.

Ми аналізуємо і відео, і інші дані. Наразі відсутні підстави вважати якусь версію головною.

Експертизи, які ще не завершилися, прояснять ситуацію?

Деякі – так. Крапку будемо ставити після надходження висновків всіх експертиз.

Справа щодо загибелі керівника "Білоруського дому" Шишова. Яка версія – самогубство чи вбивство – наразі є пріоритетною для слідства? Які слідчі дії проводяться?

Щодо цього кримінального провадження ще триває досудове розслідування. Дві робочі версії так і залишились – самогубство та вбивство з імітацією самогубства.

Вже отримано 19 висновків експертів, триває ще одна експертиза.

Ми в межах міжнародного співробітництва залучили й міжнародних експертів, аби встановити остаточну причину смерті.

Запит з Білорусі?

Ні, це інші держави, які виявили бажання надати свою допомогу.

Зміни до ПДД, зокрема, нова розмітка, викликає певне обурення водіїв, бо багатьом вона не зовсім зрозуміла, і вони її ігнорують (заборону виїжджати на розмітку на перехрестях, що провокує затори). Чи будуть якісь роз'яснення з цього приводу?

Питання до патрульної служби і "Укравтодору", це не зовсім моя лінія робити. Певною мірою я згоден, можливо, просто потрібен час, щоб звикнути до нової розмітки, зрозуміти, для чого це.

Як Ви будете мотивувати своїх підлеглих якісно виконувати свою роботу?

З кадрами є проблема: молоді співробітники цікавляться, де в правоохоронних структурах краще працювати, де краща заробітна плата - тому мотивувати людей працювати в поліції досить важко.

Зі службами та підрозділами, які створюються, ми взагалі не можемо конкурувати по заробітній платі.

Що можемо запропонувати? По-перше, це програми, які створює міністерство, Нацполіція. Одна з них – програма лізингу житла, вона реальна, дієва. Також мова йде про підвищення по кар‘єрі, отримання спецзвання.

З неконкурентоздатною зарплатою у поліцейського є багато спокус.

Так, спокус багато, але внутрішня безпека працює на упередження та виявлення нечесних на руку поліцейських. Я би не сказав, що є багато негативу в цьому напрямку. Як в будь-якому колективі, є різні люди, але в основному у нас нормальні порядні поліцейські, які виконують свою роботу.

Необхідно підвищувати заробітну плату працівникам, покращувати соцпакет. Над цим постійно працює міністерство, керівництво Нацполіції, ведуться перемовини з народними депутатами, профільними комітетами. Сподіваємося, що ситуація покращиться.