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09:41 19.11.2021

Следствие получило доступ к телефону умершего нардепа Полякова и составило полную картину его гибели – Монастырский

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Следствие получило доступ к телефону умершего нардепа Полякова и составило полную картину его гибели – Монастырский

Правоохранителям удалось получить доступ к телефону умершего народного депутата Антона Полякова и установить полную картину его гибели, в ближайшее время будет проведен брифинг, на котором будут озвучены все подробности, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, мы получили доступ к телефону господина Полякова. Думаю, в ближайшее время правоохранители расскажут подробности. Мы составили полный пазл происходящего", - сказал глава МВД в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1", передает пресс-служба МВД в пятницу.

По словам министра, сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз.

Как сообщалось, 8 октября в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Начальник полиции Киева Иван Выговский заявил, что причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. В свою очередь директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее") прошли 11 октября в Чернигове.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она утверждала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

Теги: #гибель #поляков #мвд #монастырский
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