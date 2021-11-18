Рада создала ВСК для расследования смерти нардепа Полякова

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования смерти (убийства) народного депутата Антона Полякова.

Принятие соответствующего проекта постановления №6300 поддержали 322 народных депутата на очередном заседании парламента в четверг.

Председателем этой ВСК избрали члена депутатской группы "За майбутне" Анну Скороход, а заместителем - Александру Устинову (фракция "Голос").

Кроме того, членами комиссии стали Виталий Данилов ("Батькивщина"), Николай Величкович ("Европейская солидарность"), Анатолий Бурмич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Сергей Шахов ("Довира"), а также Александр Качура, Александр Ткаченко (оба - представители фракции "Слуга народа").

Основными задачами ВСК Рада определила проведение проверки хода расследования правоохранительными органами убийства Полякова и осуществление в связи с этим парламентского контроля, а также проведение проверки сведений доказательной базы, выводов, экспертиз и инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

Срок деятельности комиссии составляет год. При этом через шесть месяцев со дня образования ВСК обязуется предоставить предварительный отчет на пленарном заседании парламента.

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в полицию столицы поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти нардепа является острая коронарная недостаточность.

Начальник полиции Киева Иван Выговский заявил, что причинами смерти Полякова могло стать хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, или же отравление неизвестным веществом, самостоятельно или неизвестным лицом.

Позже нардеп Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи обнаружили алкоголь и метадон. В свою очередь директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил эту информацию. Правоохранители рассматривают две версии попадания метадона в организм Полякова – самостоятельное употребление или отравление.

Похороны народного депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее") прошли 11 октября в Чернигове.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола. "Мы завершили одну из экспертиз и можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества", - сказал Енин в эфире "Громадського".

Замминистра отметил, что эта смесь не была получена в аптеке. Однако, по его словам, министерство не комментирует, как эти вещества попали в организм Полякова.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она утверждала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.