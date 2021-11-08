Обама на саммите в Глазго раскритиковал Китай и РФ за их позицию по климату

Бывший президент США Барак Обама раскритиковал Китай и Россию, так как, по его мнению, эти страны не хотят предпринимать срочные действия по сокращению выбросов для борьбы с изменением климата, передает портал Green Deal.

«Особенно разочаровывает, что лидеры двух стран, входящих в число самых больших источников выбросов — Китая и России — отказались даже лично присутствовать на мероприятиях (в рамках саммита ООН по климату COP26 — ИФ)», — сказал Обама, выступая в понедельник на COP26.

«И их национальные планы отображают то, что, по-видимому, является опасным отсутствием осознания срочности», — добавил он.

Говоря о действиях США в борьбе с изменением климата, Обама указал, что прогресс «остановился» при решении экс-президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения.

«Я был не очень рад этому», — добавил Обама, отметив, что при Джо Байдене ситуация поменяется к лучшему.

По мнению экс-президента США, мировое сообщество в целом делает недостаточно для решения климатического кризиса. «Правда в том, что вместе и отдельно, мы по-прежнему не достигаем нашей цели. Мы не сделали достаточно, чтобы урегулировать этот кризис, нам нужно делать больше», — добавил Обама.

Ранее на саммите ООН по климату нынешний президент США Джо Байден также выразил схожую позицию: 1 ноября после участия в саммите по климату COP26 он раскритиковал РФ и Китай за недостаточную, по его мнению, решимость бороться против изменения климата.

«Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным», — заявил Байден.