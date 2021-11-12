Green Deal

15:20 12.11.2021

Участники COP26 столкнулись с проблемами в ходе переговоров о глобальном углеродном рынке - СМИ

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Участники COP26 столкнулись с проблемами в ходе переговоров о глобальном углеродном рынке - СМИ

Участники климатической конференции COP26 в Глазго в четверг вечером так и не приблизились к компромиссу в вопросах создания глобального углеродного рынка, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в начале переговоров участники приблизились к успеху: Бразилия "проявила гибкость" и поддержала проект соглашения относительно бухгалтерского учета квот на выбросы углерода. Также проект был поддержан США и Японией, однако "ни Индия, ни Китай до сих пор не согласились с этой новой позицией Бразилии, что может потребовать дополнительной работы", приводит агентство цитату из бюллетеня Международной ассоциации по торговле выбросами (IETA).

Страны также расходятся во мнениях о том, какую долю доходов от торговли следует направлять на поддержку уязвимых к изменению климата стран. Нет согласия и в вопросе допустимости учета старых углеродных кредитов на новом рынке.

Агентство отмечает, что заключение сделки по правилам глобальной торговли углеродом станет большим успехом, однако есть риск, что в спешке условия соглашения будут сформулированы настолько размыто, что в конечном итоге приведет к росту выбросов, а не к сокращению.

Переговоры о торговле квотами на выбросы углерода ведутся с момента подписания Парижского соглашения. Последний раунд - в 2019 году в Мадриде - провалился, поскольку Бразилия и Европейский союз не смогли прийти к компромиссу о том, как избежать двойного учета одних и тех же сокращений выбросов.

COP26 началась в Глазго 31 октября, 12 ноября - финальный день конференции. Согласно первоначальному проекту соглашения по итогам конференции, появившемуся в среду, участники форума подтвердили приверженность цели не допустить до 2100 года роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градуса по Цельсию.

Задача удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию к 2100 году предусмотрена Парижским соглашением от 2015 года.

Теги: #климат #углерод #cop26 #конференция
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