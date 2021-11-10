Green Deal

12:47 10.11.2021

Участники COP26 признали необходимость сведения к нулю выбросов СО2 к 2050 году

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Участники COP26 признали необходимость сведения к нулю выбросов СО2 к 2050 году

Участники климатической конференции COP26 в Глазго признали необходимость сокращения глобальных выбросов углекислого газа на 45% к 2030 году и сведения их к нулю к середине столетия, такое положение содержится в проекте соглашения по итогам конференции, передает портал Green Deal.

«(Страны) признают, что ограничение глобального потепления до 2100 года требует быстрого, основательного и последовательного сокращения выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов углекислого газа на 45% к 2030 году… и до нуля к середине столетия», — говорится в проекте.

Участники COP26 также подтвердили приверженность цели Парижского соглашения сдержать рост мировой средней температуры на уровне гораздо ниже 2 градусов Цельсия и прилагать усилия для сдерживания роста температуры — относительно показателей доиндустриальной эпохи — 1,5 градусами.

Страны-участницы согласились обдумать меры по ограничению выбросов прочих парниковых газов. В проекте также содержится призыв ускорить поэтапный отказ от угольной энергетики и субсидий при добыче ископаемого топлива, говорится о важности комплекса мер по защите экологии, в том числе охране и восстановлении лесов, защите биоразнообразия.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября.

Теги: #выбросы #cop26 #углекислый_газ
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