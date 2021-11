Глобальная финсистема приняла крупную инициативу по достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 году

Большинство крупнейших в мире банков, инвесткомпаний, страховщиков и финансовых регуляторов пообещали в ходе климатического саммита СОР26 совместно предпринимать усилия для значительного сокращения выбросов СО2 к 2030 году и к их полному исключению к 2050 году, передает портал Green Deal.

Финансовый альянс Глазго за нулевые выбросы (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), куда входят около 160 компаний, совокупные активы которых насчитывают порядка $130 трлн, пообещал выполнять разработанную программу по сокращению выбросов углекислого газа. По словам альянса, у него есть достаточно средств для выделения около $100 трлн к 2050 году на инвестиции в новые технологии и на реструктуризацию финансовой системы в соответствии с целью достижения нулевых выбросов.

«Теперь у нас есть необходимые инструменты для перемещения климатических проблем с периферии на передний край. Таким образом, каждое финансовое решение будет приниматься с учетом фактора изменения климата», — заявил в пресс-релизе бывший председатель Банка Англии Марк Карни, который принимал участие в разработке принятой инициативы.

Выделение средств может осуществляться в форме банковских кредитов, инвестиций от венчурных инвесторов, частных инвесткомпаний, ПИФов, фондов пожертвования и просто посредством покупки акций и облигаций крупнейшими инвесторами мира.

Финансовые регуляторы десятков стран, включая ФРС США и Банк Англии, в свою очередь, пообещали разработать меры для проверки деятельности фининститутов, оказывающей влияние на климат. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, так же как и биржевые регуляторы в Великобритании и Евросоюзе, планируют анонсировать в ближайшем будущем новые правила по раскрытию информации компаниями о выбросах СО2.

Принятая инициатива альянса представляет собой серьезное изменение в мышлении глобальных фининститутов. В ходе климатического саммита в Париже 6 лет назад банки и инвесткомпании не воспринимали серьезно повестку дня саммита. Сама идея о том, что банкир или инвестор может стать частью выполнения Парижского соглашения по климату, полностью отсутствовала.

Однако все изменилось за последние два года. В начале 2020 года общая сумма обещанных инвестиций на достижение нулевых выбросов СО2 составляла примерно $5 трлн, напоминает The Wall Street Journal. За эту неделю глобальная финсистема пообещала выделить порядка $130 трлн.

Альянс в рамках инициативы пообещал предоставлять ежегодный отчет о прогрессе. Кроме того, он также планирует создать международный орган, который будет устанавливать международные корпоративные стандарты в части раскрытия информации, касающейся проблем изменения климата.

Тем не менее разработанная инициатива пока не представляет из себя чего-то конкретного. Ее участники во многом расходятся в вопросе о времени достижения цели нулевых выбросов. Они также по-разному планируют свои инвестиции, включающие как экологически чистую промышленность, так и загрязняющую. Более того, у совсем малого количества из них есть действительно верное представление о том, какое влияние на окружающую среду оказывают их инвестиции, поскольку поддерживаемые ими компании не предоставляют точную информацию об уровне выбросов.

Этот факт наводит на вопрос о том, насколько реальна эта инициатива и действительно ли она так существенна, как ее преподносят.

Критики считают, что с присоединением к ней банки, как JPMorgan, например, которые параллельно инвестируют в высоко загрязняющие компании, получат незаслуженные средства для собственного «озеленения». Они считают, что эти организации должны сначала доказать свою приверженность цели достижения нулевых выбросов.