Green Deal

11:52 03.11.2021

Глобальная финсистема приняла крупную инициативу по достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 году

3 мин читать
Глобальная финсистема приняла крупную инициативу по достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 году

Большинство крупнейших в мире банков, инвесткомпаний, страховщиков и финансовых регуляторов пообещали в ходе климатического саммита СОР26 совместно предпринимать усилия для значительного сокращения выбросов СО2 к 2030 году и к их полному исключению к 2050 году, передает портал Green Deal.

Финансовый альянс Глазго за нулевые выбросы (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), куда входят около 160 компаний, совокупные активы которых насчитывают порядка $130 трлн, пообещал выполнять разработанную программу по сокращению выбросов углекислого газа. По словам альянса, у него есть достаточно средств для выделения около $100 трлн к 2050 году на инвестиции в новые технологии и на реструктуризацию финансовой системы в соответствии с целью достижения нулевых выбросов.

«Теперь у нас есть необходимые инструменты для перемещения климатических проблем с периферии на передний край. Таким образом, каждое финансовое решение будет приниматься с учетом фактора изменения климата», — заявил в пресс-релизе бывший председатель Банка Англии Марк Карни, который принимал участие в разработке принятой инициативы.

Выделение средств может осуществляться в форме банковских кредитов, инвестиций от венчурных инвесторов, частных инвесткомпаний, ПИФов, фондов пожертвования и просто посредством покупки акций и облигаций крупнейшими инвесторами мира.

Финансовые регуляторы десятков стран, включая ФРС США и Банк Англии, в свою очередь, пообещали разработать меры для проверки деятельности фининститутов, оказывающей влияние на климат. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США, так же как и биржевые регуляторы в Великобритании и Евросоюзе, планируют анонсировать в ближайшем будущем новые правила по раскрытию информации компаниями о выбросах СО2.

Принятая инициатива альянса представляет собой серьезное изменение в мышлении глобальных фининститутов. В ходе климатического саммита в Париже 6 лет назад банки и инвесткомпании не воспринимали серьезно повестку дня саммита. Сама идея о том, что банкир или инвестор может стать частью выполнения Парижского соглашения по климату, полностью отсутствовала.

Однако все изменилось за последние два года. В начале 2020 года общая сумма обещанных инвестиций на достижение нулевых выбросов СО2 составляла примерно $5 трлн, напоминает The Wall Street Journal. За эту неделю глобальная финсистема пообещала выделить порядка $130 трлн.

Альянс в рамках инициативы пообещал предоставлять ежегодный отчет о прогрессе. Кроме того, он также планирует создать международный орган, который будет устанавливать международные корпоративные стандарты в части раскрытия информации, касающейся проблем изменения климата.

Тем не менее разработанная инициатива пока не представляет из себя чего-то конкретного. Ее участники во многом расходятся в вопросе о времени достижения цели нулевых выбросов. Они также по-разному планируют свои инвестиции, включающие как экологически чистую промышленность, так и загрязняющую. Более того, у совсем малого количества из них есть действительно верное представление о том, какое влияние на окружающую среду оказывают их инвестиции, поскольку поддерживаемые ими компании не предоставляют точную информацию об уровне выбросов.

Этот факт наводит на вопрос о том, насколько реальна эта инициатива и действительно ли она так существенна, как ее преподносят.

Критики считают, что с присоединением к ней банки, как JPMorgan, например, которые параллельно инвестируют в высоко загрязняющие компании, получат незаслуженные средства для собственного «озеленения». Они считают, что эти организации должны сначала доказать свою приверженность цели достижения нулевых выбросов.

Теги: #глазго #выбросы #сокращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 03.11.2021
Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

17:38 02.11.2021
Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

17:26 02.11.2021
Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

11:11 02.11.2021
Мировые лидеры договорились к 2030г решить проблему вырубки лесов

Мировые лидеры договорились к 2030г решить проблему вырубки лесов

18:38 01.11.2021
Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

17:14 01.11.2021
Зеленский принял участие в открытии климатической конференции ООН в Глазго

Зеленский принял участие в открытии климатической конференции ООН в Глазго

16:42 01.11.2021
Генсек ООН призвал прекратить обращаться с природой «как с туалетом»

Генсек ООН призвал прекратить обращаться с природой «как с туалетом»

14:35 01.11.2021
В Глазго проходят беспорядки в день прибытия мировых лидеров на саммит по климату

В Глазго проходят беспорядки в день прибытия мировых лидеров на саммит по климату

02:47 01.11.2021
Страны G20 готовы существенно сократить выброс парниковых газов

Страны G20 готовы существенно сократить выброс парниковых газов

12:12 29.10.2021
Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Более 100 стран мира обязались сократить выбросы метана на 30% к 2030 году

Украина намерена сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году - Зеленский

Богатые страны должны помочь развивающимся в зеленой модернизации экономики - Зеленский

На встрече G20 подтверждены цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден раскритиковал РФ и Китай за их недостаточный вклад в решение климатических проблем

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

Мировое сообщество выделит $12 млрд на сохранение лесов, $1,5 млрд из них - на Центральную Африку - Джонсон

Байден пообещал помогать сохранению лесов в мире и выделить на это до $9 млрд

Фонды Рокфеллеров, Ikea и Безоса запускают инициативу для привлечения средств на решение проблем климата

Байден объявит о планах жестко регулировать выбросы метана в США - СМИ

Китай ускорит процесс энергоперехода и развитие ВИЭ — Си Цзиньпин

Трюдо обратился к странам, наиболее загрязняющим окружающую среду, с призывом оплачивать выбросы

Зеленский: Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе

Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом и призвал немедленно заняться защитой климата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА