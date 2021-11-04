Green Deal

11:02 04.11.2021

Свыше 40 стран, в том числе Украина, обязались отказаться от угольной энергетики в течение 20 лет

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Свыше 40 стран, в том числе Украина, обязались отказаться от угольной энергетики в течение 20 лет

Более 40 стран мира на климатическом саммите COP26 в Глазго договорились о постепенном отказе от использования угля в энергетике, сообщила газета The Guardian со ссылкой на британское правительство, передает портал Green Deal.

Более крупные экономики мира должны отказаться от угольной генерации к 2030 году, менее крупные – к 2040 году.

К этой инициативе, в частности, присоединились такие страны, как Канада, Польша, Вьетнам, Чили, а также Украина, где угольная генерация, считающаяся наиболее «грязным» видом производства энергии, занимает существенную долю в энергомиксе.

В то же время крупнейшие страны по масштабам угольной генерации – Китай, Австралия, Индия, США – данную инициативу не поддержали.

Соглашение также предусматривает отказ от инвестиций в угольную энергетику как внутри страны, так и за рубежом наряду с прекращением строительства новых угольных электростанций.

Кроме того, как сообщается, более 100 финансовых институтов и организаций также договорились прекратить финансирование угольных проектов.

«Конец угольной эпохи уже на горизонте», — заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг, цитирует The Guardian.

«Мир движется в правильном направлении с готовностью решить судьбу угля и воспользоваться экологическими и экономическими преимуществами построения будущего, основанного на чистой энергии», — добавил он.

Отмечается, что цель «оставить уголь в истории» является ключевой для Великобритании как хозяина саммита COP26, которая нацелена поставить мир на путь ограничения глобального потепления в рамках 1,5 градуса по Цельсию.

Доля угольной генерации в мировом электроэнергомиксе составила 37% в 2019 году.

Климатический саммит COP26 в Глазго направлен на борьбу с изменением климата. В этом году на саммите впервые подведут предварительные итоги того, что было сделано для выхода из кризиса с момента подписания Парижского соглашения — международного договора, принятого в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить этот прирост до 1,5 градуса.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Теги: #угольная_отрасль #глазго #отказ
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