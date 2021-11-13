Green Deal

23:00 13.11.2021

Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

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Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

Делегации из почти 200 стран согласовали в субботу вечером новое глобальное климатическое соглашение на конференции ООН по климату CОР26 в Глазго, сообщает портал Green Deal

Цель соглашения — подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель — суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.

Достигнутое в Глазго соглашение сформулировано значительно мягче, нежели планировалось изначально. В частности, в последний момент Индия настояла на модификации части соглашения, которая касается угля. Так, в финальной версии говорится о необходимости «постепенно сокращать» использование угля, тогда как первоначально планировалось призвать к тому, чтобы «прекратить» использовать этот энергоресурс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает недостаточными договоренности по климату, достигнутые на конференции COP26.

«Итоги COP26 — это компромисс, который отражает интересы, противоречия и уровень политической воли (решать климатические проблемы — GD) в сегодняшнем мире», — написал он в Твиттере.

«Это важный шаг, однако этого мало. Нам нужны экстренные действия. Битва за климат — это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха», — добавил он.

Британские СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более «мощного» текста не просматривалось.

Теги: #cop26 #оон #изменение_климата
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