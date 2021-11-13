Страны пришли к соглашению по климату на COP26, генсек ООН не вполне доволен результатом

Делегации из почти 200 стран согласовали в субботу вечером новое глобальное климатическое соглашение на конференции ООН по климату CОР26 в Глазго, сообщает портал Green Deal.

Цель соглашения — подтолкнуть страны к тому, чтобы взять на себя более масштабные обязательства по ограничению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году. Еще одна цель — суметь ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом сейчас этот показатель уже составляет 1,1 градуса.

Достигнутое в Глазго соглашение сформулировано значительно мягче, нежели планировалось изначально. В частности, в последний момент Индия настояла на модификации части соглашения, которая касается угля. Так, в финальной версии говорится о необходимости «постепенно сокращать» использование угля, тогда как первоначально планировалось призвать к тому, чтобы «прекратить» использовать этот энергоресурс.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает недостаточными договоренности по климату, достигнутые на конференции COP26.

«Итоги COP26 — это компромисс, который отражает интересы, противоречия и уровень политической воли (решать климатические проблемы — GD) в сегодняшнем мире», — написал он в Твиттере.

«Это важный шаг, однако этого мало. Нам нужны экстренные действия. Битва за климат — это дело нашей жизни, и мы должны добиться успеха», — добавил он.

Британские СМИ отмечают, что очень многие страны считают достигнутые договоренности слишком слабыми, однако делегациям пришлось согласиться на такой вариант, так как возможности добиться более «мощного» текста не просматривалось.