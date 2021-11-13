Green Deal

11:41 13.11.2021

Президент COP26 надеется, что окончательная версия соглашения по климату будет принята к вечеру

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Президент COP26 надеется, что окончательная версия соглашения по климату будет принята к вечеру

Очередной черновой вариант соглашения на международной конференции ООН по климату (СОР26) в Глазго планируется опубликовать в течение первой половины субботы, информирует британская телерадиокорпорация BBC со ссылкой на президента СОР26 Алока Шарму.

При этом он выразил надежду на то, что окончательную версию соглашения делегатам удастся принять к вечеру субботы.

Изначально крайний срок подписания этого соглашения был назначен на пятницу на 18:00 по местному времени, но участники не смогли уложиться в эти рамки.

Sky News в свою очередь напомнил, что в прошлом климатические саммиты также далеко не всегда заканчивались вовремя: из 26 проведенных саммитов всего семь закончились, как и планировалось по расписанию, в пятницу, 14 завершились в субботу и пять проводились до воскресенья.

Конференция затягивается в связи с тем, что страны-участницы не могут прийти к компромиссу о финальном документе. Многие страны говорят о том, что он должен быть более жестким, чем предложенный черновой вариант, и должен оставлять четкое впечатление того, что страны нацелены на достижение цели - ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия в соответствии с Парижским соглашением.

COP26 началась в Глазго 31 октября. Согласно первоначальному проекту соглашения по итогам конференции, появившемуся в среду, участники COP26 подтвердили приверженность цели не допустить роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию.

Теги: #cop26
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