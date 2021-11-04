В Глазго 20 стран договорились о прекращении финансирования нефтегазовых проектов за рубежом

Двадцать стран на климатическом саммите COP26 в британском Глазго достигли соглашения о прекращении инвестирования в нефтегазовые проекты за рубежом с конца 2022 года, передает портал Green Deal.

Как сообщается на сайте COP26 в четверг, среди стран-подписантов – Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швейцария, Канада, Италия, Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Португалия, а также более мелкие экономики, вроде Молдовы, Коста-Рики, Мали и т.д.

Соглашение также COP26 подписали Европейский инвестиционный банк, Восточноафриканский банк развития и ряд других финансовых организаций.

«Это исторический прорыв, который был бы невозможен еще несколько лет назад. Эта группа лидеров показывает, как быстро меняются нормы в отрасли энергетики», — отметил в комментарии CNN Искандер Эрзини Вернойт, эксперт по климатическим финансам аналитического центра E3G.

Как сообщалось, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в мае этого года, что правительства и компании должны немедленно прекратить инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа, если мир хочет достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 году.

Помимо этого, как следует из обзора агентства, для достижения климатической нейтральности необходимо прекратить строительство новых электростанций и отказаться к 2035 году от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.