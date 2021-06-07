Green Deal

17:23 07.06.2021

Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

2 мин читать
Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта «Зеленая страна» на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

«По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно около 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета. Наряду с этим мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности лесных хозяйств. Уже в этом году, как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн”, — прокомментировал инициативу президента на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» Абрамовский порталу Green Deal.

Министр добавил, что по итогам года возможно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Кроме того, Абрамовский сообщил, что Украина должна до 31 июля подать проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, но консультации с бизнесом еще продолжаются. 

“Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность вклада каждого в преодолении климатических изменений. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса. Я думаю, что не будет сопротивления (проекту НОВ2 - ИФ) со стороны власти”, — сказал министр в комментарии порталу Green Deal.

Цель проекта президента «Зеленая страна» состоит в увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.

Минэкологии 1 апреля 2021 года презентовало проект распоряжения Кабмина «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Теги: #высадка_леса #нов2 #абрамовский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:44 28.05.2021
В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

18:15 18.05.2021
Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

12:42 30.04.2021
Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

18:25 26.04.2021
Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

12:38 26.04.2021
Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

Зеленский уполномочил Абрамовского на подписание письма о переводе средств на Счет международного сотрудничества для Чернобыля

10:21 19.04.2021
Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

10:17 19.04.2021
Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

Посол Великобритании и министр экологии Украины обсудили развитие "зеленой" экономики

12:07 15.04.2021
Кабмин может утвердить проект НОВ2 в начале лета – Абрамовский

Кабмин может утвердить проект НОВ2 в начале лета – Абрамовский

22:28 09.04.2021
Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

22:24 09.04.2021
Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

ПОСЛЕДНЕЕ

«Зеленые» финансовые инструменты, проекты возобновляемой и ядерной энергетики — обзор китайских СМИ

Зеленский: В Украине проведут аудит очистки питьевой воды и водных недр

Зеленский подписал закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов

Зеленский подписал указ об увеличении количества лесов в Украине

Грузия планирует построить три СЭС на 80 МВт общей стоимостью $50 млн

ЕК введет CBAM-сертификаты для импортеров по цене квот на выбросы в ЕС – СМИ

Богатейшие 100 семей Британии получат письма с призывом больше жертвовать на борьбу с климатическим кризисом — СМИ

Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год - ЕБА о "ресурсном" законопроекте

Отмена нулевой ставки акциза на э/э биоТЭС является абсолютно неожиданным, нелогичным и недальновидным решением - глава БАУ

Вопрос обязательств перед ВИЭ является приоритетным при разработке стратегии сотрудничества с ВБ – вице-премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА