Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде определиться с заявлением Романа Абрамовского о его отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины путем голосования в зале пленарных заседаний, сообщила член комитета Леся Василенко (фракция "Голос").

"Вопрос касательно отставки Абрамовского будет вынесен на усмотрение зала", - сказала Василенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Парламентарий уточнила, что Абрамовский также присутствовал на заседании комитета.