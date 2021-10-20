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17:02 20.10.2021

Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

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Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде определиться с заявлением Романа Абрамовского о его отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины путем голосования в зале пленарных заседаний, сообщила член комитета Леся Василенко (фракция "Голос").

"Вопрос касательно отставки Абрамовского будет вынесен на усмотрение зала", - сказала Василенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Парламентарий уточнила, что Абрамовский также присутствовал на заседании комитета.

Теги: #комитет #абрамовский
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