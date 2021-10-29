Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

Украина планирует присоединиться к реализации инициативы ЕС и США "Глобальное обязательство по метану" по сокращению мировых выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом на конференции ООН по климату, которая начнется в британском Глазго 31 октября.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"Речь идет о сокращении выбросов при добыче и транспортировке", - уточнил Абрамовский.

Он указал, что в рамках этой инициативы предусмотрены меры по финансированию, и Украина может воспользоваться соответственными финансовыми механизмами для достижения поставленной цели.

Как сообщалось, 18 сентября ЕС и США объявили о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете. В ней совокупно уже участвуют 59 стран мира, включая страны ЕС и США.

Еврокомиссия указывает, что поддержание инициативы предполагает "приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года. Также это означает переход к использованию "наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана" с упором на источники с высоким уровнем выбросов.

Выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит глобальное потепление как минимум на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году.

Еврокомиссия напоминает: метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет "около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус Цельсия с периода доиндустриальной эры".