Green Deal

12:12 29.10.2021

Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

2 мин читать
Украина намерена присоединиться к инициативе по сокращению мировых выбросов метана на саммите в Глазго – Абрамовский

Украина планирует присоединиться к реализации инициативы ЕС и США "Глобальное обязательство по метану" по сокращению мировых выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом на конференции ООН по климату, которая начнется в британском Глазго 31 октября.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"Речь идет о сокращении выбросов при добыче и транспортировке", - уточнил Абрамовский.

Он указал, что в рамках этой инициативы предусмотрены меры по финансированию, и Украина может воспользоваться соответственными финансовыми механизмами для достижения поставленной цели.

Как сообщалось, 18 сентября ЕС и США объявили о запуске в ноябре на климатическом саммите в Глазго совместной инициативы по сокращению выбросов метана на планете. В ней совокупно уже участвуют 59 стран мира, включая страны ЕС и США.

Еврокомиссия указывает, что поддержание инициативы предполагает "приверженность коллективной цели по сокращению глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% по сравнению с уровнем 2020 года. Также это означает переход к использованию "наилучших доступных методик для количественной оценки выбросов метана" с упором на источники с высоким уровнем выбросов.

Выполнение таких обязательств, как предполагается, снизит глобальное потепление как минимум на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году.

Еврокомиссия напоминает: метан при попадании в атмосферу вызывает парниковый эффект. Согласно недавнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, он составляет "около половины чистого повышения глобальной средней температуры на 1 градус Цельсия с периода доиндустриальной эры".

Теги: #выбросы #абрамовский #минэкологии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 29.10.2021
Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

09:47 26.10.2021
Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

22:02 24.10.2021
Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году

Саудовская Аравия обещает стать углеродно-нейтральной к 2060 году

19:13 20.10.2021
В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

В "Голосе" считают ошибкой отставку министра экологии в преддверии Конференции ООН по климату

17:02 20.10.2021
Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

Профильный комитет рекомендовал Раде определиться с отставкой Абрамовского путем голосования

15:42 20.10.2021
Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

19:10 19.10.2021
В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

19:02 19.10.2021
Минэкологии может возглавить нардеп от "Слуги народа" Жупанин - источник

Минэкологии может возглавить нардеп от "Слуги народа" Жупанин - источник

17:03 19.10.2021
Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

Британия потратит $5,4 млрд на сокращение выбросов СО2 от зданий

14:55 19.10.2021
Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра экологии – Арахамия

Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра экологии – Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Стоимость водородного проекта "Нафтогаза" и RWE по производству "зеленого" аммиака оценивается в EUR500 млн - Витренко

Кабмин предоставил госгарантию "Укрэнерго" на выпуск до 22,8 млрд грн еврооблигаций для расчета с "зелеными"

"Северный поток" и "СевПоток-2" не могут использоваться для транспортировки водорода – НАК "Нафтогаз"

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" планирует располагать 1 ГВт "зеленой" генерации к 2030 году

РГК подключит первый биометановый завод к сетям в середине 2022 года – стратегический директор

Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад

Британский Глазго за несколько дней до начала климатического саммита ООН затопило

Динозавр с трибуны ООН призвал задуматься о климатических изменениях

Законопроект о развитии производства биометана направлен на подпись президенту

Большинство американцев обеспокоены проблемой изменения климата - опрос

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

ЕС сократил выбросы парниковых газов на 31% за последние 30 лет – доклад

Для Азии 2020 год стал самым жарким за все время наблюдений — ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА