Экономика

11:58 29.10.2021

Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

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Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции подать в отставку, в том числе из-за коррупции в ведомстве

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский неоднократно предлагал главе Госэкоинспекции Андрею Мальованому подать в отставку, в том числе на фоне сообщений о коррупции в его ведомстве, рассказал министр в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"Государственная экологическая инспекция – центральный орган исполнительной власти. Все проблемы, которые там есть, я четко осознаю, в том числе коррупционную составляющую. Неоднократно я предлагал руководителю Госэкоинспекции Андрею Мальованому написать заявление об отставке, но он этого делать не захотел. Заставлять его я не имею права", - отметил Абрамовский.

Министр указал, что главу Госэкоинспекции назначает Кабинет министров, но при этом должны быть формальные основания для его увольнения.

"Это может быть дисциплинарное производство по каким-то имеющимся фактам или, возможно, решение о негативной ежегодной оценке эффективности роботы или коррупционная деятельность. В любом случае преступная деятельность должна быть доказана в суде", - сказал министр.

Вместе с тем Абрамовский сказал, что не видит смысла в "тактических кадровых изменениях", и отметил необходимость изменения законодательства в сфере экологического контроля, главным образом за счет принятия закона "О государственном экологическом контроле".

По его словам, для предотвращения коррупции необходимо принять закон и вторичное законодательство, внедрить систему контроля деятельности экологических инспекторов, видеофиксацию проверок, CRM-систему, а также поднять материальное обеспечение инспекторов. "Инспекторы в регионах получают 9-11 тыс. грн – это смешно и стыдно", - подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что наказание за злоупотребление полномочиями (получение взяток за игнорирование ущерба окружающей среде – GD) также нужно усилить.

Как сообщалось, 19 октября, в аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, за отставку Абрамовского в парламенте будет достаточное количество голосов. Он также рассказал, что основной претензией к работе министра является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах.

Верховная Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

Теги: #абрамовский #минэкологии #мальованый
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