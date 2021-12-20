Минэкологии планирует разработать план имплементации НОВ2 до середины 2022г – вице-премьер

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины планирует завершить разработку плана имплементации Второго национального определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2) до конца первой половины 2022 года, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Мы ожидаем, что до конца первого полугодия 2022 года Минэкологии вместе с международными партнерами завершит разработку плана имплементации НОВ2. Мы ожидаем, что это будет набор тех проектов, под которые уже будет легче привлекать финансирование», — сказала она в ходе «круглого стола» проекта Green Deal в пятницу.

Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года, а к 2060-му – достичь климатической нейтральности. Такие цели поставлены и утверждены постановлением Кабинета министров от 30 июля 2021 года.