В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст.115 Конституции и ч.1 ст.18 закона о Кабинете министров Украины", - написала Палийчук в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Роман Абрамовский написал заявление об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

19 июня 2020 года Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.