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13:17 03.11.2021

Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии

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Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии

Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.

Теги: #отставка #абрамовский
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