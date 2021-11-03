Рада отправила Абрамовского в отставку с поста министра экологии

Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на своем заседании 20 октября рассмотрел заявление Абрамовского и рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.