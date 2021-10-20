Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 21 октября сможет поддержать отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского после рассмотрения проекта государственного бюджета на 2022 год в первом чтении, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Не думаю, что рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении помешает (рассмотрению вопроса об отставке Романа Абрамовского с должности министр защиты окружающей среды и природных ресурсов - ИФ). Сегодня должно как раз пройти заседание экологического комитета Рады (который планирует рассмотреть заявление Абрамовского - ИФ). К тому же, кадровые вопросы включаются автоматически в повестку дня. Поэтому думаю, что рассмотрение вопроса об отставке Абрамовского, очевидно, завтра (21 октября - ИФ) состоится", - отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что основные изменения будут вноситься в проект государственного бюджета на 2022 год при его подготовке ко второму чтению.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Позже стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" планирует обсудить кандидатов на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своем заседании 1 ноября.

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.