События

15:42 20.10.2021

Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

2 мин читать
Обсуждение проекта госбюджета-2022 не помешает рассмотрению вопроса об отставке Абрамовского - нардеп Кравчук

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 21 октября сможет поддержать отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского после рассмотрения проекта государственного бюджета на 2022 год в первом чтении, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Не думаю, что рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении помешает (рассмотрению вопроса об отставке Романа Абрамовского с должности министр защиты окружающей среды и природных ресурсов - ИФ). Сегодня должно как раз пройти заседание экологического комитета Рады (который планирует рассмотреть заявление Абрамовского - ИФ). К тому же, кадровые вопросы включаются автоматически в повестку дня. Поэтому думаю, что рассмотрение вопроса об отставке Абрамовского, очевидно, завтра (21 октября - ИФ) состоится", - отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что основные изменения будут вноситься в проект государственного бюджета на 2022 год при его подготовке ко второму чтению.

Как сообщалось, 19 октября, в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа") может возглавить Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Позже стало известно, что депутатская фракция "Слуга народа" планирует обсудить кандидатов на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своем заседании 1 ноября.

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов 19 июня 2020 года.

Теги: #абрамовский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 20.10.2021
"Слуга народа" проводит заседание фракции с министром финансов

"Слуга народа" проводит заседание фракции с министром финансов

19:10 19.10.2021
В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

15:26 19.10.2021
Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа"

15:09 19.10.2021
Стефанчук может в среду объявить об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" - Арахамия

Стефанчук может в среду объявить об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" - Арахамия

14:55 19.10.2021
Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра экологии – Арахамия

Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра экологии – Арахамия

13:50 19.10.2021
Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

Партия "Слуга народа" в ноябре проведёт съезд - Корниенко

11:27 19.10.2021
Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского - нардеп Кравчук

Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского - нардеп Кравчук

10:51 19.10.2021
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа" и хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа" и хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

20:59 18.10.2021
Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

Мотовиловец может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" - Арахамия

20:51 18.10.2021
В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

В заседании фракции "Слуга народа" участвовал руководитель парламента Стефанчук - Гетманцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Шмыгаль: Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране

Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении

Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Сумская область с 23 октября станет "красной" зоной эпидопасности

Германия не планирует закрывать границу с Польшей, несмотря на наплыв мигрантов - глава МВД ФРГ

Кличко: Киев на пороге "красной зоны", а 98% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные

У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

Украина может делать 250-300 тыс. вакцинаций от COVID-19 в сутки - KSE

Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Пресечена деятельность группы, занимавшейся подделкой ПЦР-тестов от имени известных украинских лабораторий

В Николаевской области стартовало строительство нового моста через Ингул

В Польше впервые с мая выявили более 5 тыс. заражений COVID-19 за сутки

В 2022 г. в Черкасской области начнется строительство Ледовой арены и реставрация трех замков - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА