Экономика

11:27 19.10.2021

Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского - нардеп Кравчук

1 мин читать
Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского - нардеп Кравчук

Заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что Верховная Рада может в четверг проголосовать за отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Мы вчера обсуждали (18 октября на заседании фракции - ИФ) действительно, что на этой неделе может быть проголосована отставка господина Абрамовского - министра экологии... Я допускаю, что если это заявление (Абрамовского об отставке - ИФ) официально поступит в Верховную Раду сегодня, то в четверг (21 октября - ИФ) мы сможем по процедуре проголосовать его отставку. Но нужно, чтобы оно сегодня поступило, потому что завтра будет комитет", - сказала Кравчук журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Он напомнила, что в прошедшую пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) дал "достаточно негативную оценку деятельности Министерства экологии".

Теги: #кравчук #минприроды #отставка #абрамовский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:15 09.10.2021
Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

Курц решил уйти с поста канцлера Австрии

00:22 09.10.2021
Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

Причиной отставки спикера Рады стала необходимость выполнения программы президента и партии

12:27 07.10.2021
В "Голосе" назвали отставку Разумкова нарушающей регламент Рады и угрожающей ее независимости

В "Голосе" назвали отставку Разумкова нарушающей регламент Рады и угрожающей ее независимости

19:06 04.10.2021
В Раду поступили подписные листы об отставке Разумкова с должности

В Раду поступили подписные листы об отставке Разумкова с должности

15:46 04.10.2021
Арахамия убежден, что за отставку Разумкова в Раде будет более 240 голосов

Арахамия убежден, что за отставку Разумкова в Раде будет более 240 голосов

10:59 02.10.2021
Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

Монастырский, Венедиктова и Новиков принимают участие в заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце - нардеп Кравчук

16:21 01.10.2021
"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

"Слуга народа" не будет обсуждать вопрос возможной отставки Разумкова на выездном заседании в пятницу - Арахамия

16:15 01.10.2021
"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

"Слуга народа" планирует обсуждать возможность отставки Разумкова в пятницу - Потураев

15:21 01.10.2021
Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

Вопрос отставки Разумкова поднял Арахамия, а не Зеленский – замглавы ОП Тимошенко

23:03 30.09.2021
Арахамия о Разумкове: Если человек больше не "слуга народа", он будет заменен

Арахамия о Разумкове: Если человек больше не "слуга народа", он будет заменен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен наращивать добычу нефти – глава правления

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз Украины" намерен наращивать добычу нефти – глава правления

SAUDI Exim Bank предоставит Укрэксимбанку финансирование $25 млн

Стоимость частных домов выросла на 3-5% в третьем квартале - АСНУ

Богатейшие 10% американцев владеют рекордными 89% всех акций в США - исследование ФРС

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении

Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

Amazon планирует нанять 150 тыс. временных сотрудников в США в преддверии праздников

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Бизнес улучшил прогноз по девальвации гривни, но прогнозирует ускорение инфляции – опрос НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА