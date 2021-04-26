Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

При подготовке Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение Минэкологии рассчитало, что Украина к 2030 году способна сократить выбросы углерода на 70% в сравнении с 1990 годом, но по итогам консультаций предложило сократить на 65%, сообщила замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук в эксклюзивном комментарии порталу Green Deal.

«Мы провели огромное количество консультаций с профильными министерствами и ассоциациями (металлургами, цементниками и т.д.), чтобы эту цифру уточнить. В результате моделирования во всех секторах экономики мы заключили, что Украина может сократить выбросы даже на 70%, но по итогам обсуждений вышли на цифру 65%», - отметила замминистра.

Также, по словам Ставчук, в данный момент проводятся дополнительные консультации в агросекторе, так как на этапе подготовки проекта НОВ2 обсуждение в сфере сельского хозяйства происходило не напрямую, а через Минэкономики.

1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов к 2030 году на 65% от уровня 1990 года.

Полный материал доступен на портале Green Deal.