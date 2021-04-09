Green Deal

22:24 09.04.2021

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

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Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Представители украинских бизнес-ассоциаций и 14 ассоциаций агросектора в лице Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) и Центра экономического восстановления направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой не утверждать проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение, представленный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

«Вместо этого мы предлагаем более детально просчитать показатели НОВ2 на отраслевых уровнях с привлечением представителей соответствующих министерств, экспертов, отраслевых объединений и бизнес-ассоциаций», — говорится в письме, опубликованном на сайте UBTA в пятницу.

Согласно письму, обновленный показатель выбросов СО2 (65% к 2030 году относительно 1990 года) вызывает вопросы с точки зрения учета социально-экономических факторов.

«Остается непонятным, как именно был сформирован предложенный в документе обновленный показатель НОВ2, и было ли спрогнозировано влияние этих корректив на социально-экономические индикаторы государства», — сказано в обращении.

Отмечается, что, согласно Национальной экономической стратегии до 2030 года, параметры экономического роста установлены на уровне 6,8%. «Вместе с тем, согласно предложенному сценарию НОВ2, предусмотрен средний рост ВВП на уровне 3,5-4,5% в период с 2018-2050 год…Поэтому возникает потребность в существенной корректировке НОВ2 для отображения уже утвержденных параметров экономического роста, либо же в полной корректировке Национальной экономической стратегии», — говорится в письме.

Кроме того, в письме указано, что реализация целей по декарбонизации экономики потребует привлечения значительного объёма инвестиций. При этом, согласно письму, именно бизнесу придется найти заявленные Минэкологии 102 млрд евро инвестиций до 2030 года.

«В условиях неопределённости происхождения финансовых ресурсов для реализации климатических целей государства, члены UBTA выражают беспокойство из-за перекладывания этого бремени на плечи отечественного бизнеса. Помимо этого, возникает вопрос, почему оценка потребности в инвестициях в проекте распоряжения Кабинета министров значительно отличается в меньшую сторону от финансовых оценок, ранее приведённых международной группой экспертов, относительно модельных сценариев НОВ2».

Речь идет о представленных в мае 2020 года модельных сценариях НОВ2. В соответствии с комбинированным сценарием капитальные инвестиции оценивались в 200-300 млрд евро.

Отмечается, что особое беспокойство вызывает намерение сократить выбросы СО2 в аграрном секторе на 14% от уровня 2017 года. Для этого, согласно комбинированному сценарию, необходимо 6,6 млрд инвестиций, источник которых не определен.

«Более того, согласно действующему законодательству, в Украине не существует системы мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов. Следовательно, фактическим индикатором достижения цели по уменьшению выбросов парниковых газов являются именно затраченные средства, что противоречит духу Парижского соглашения, интересам Украины и реальной экономической способности государства», — сказано в обращении.

Авторы также обеспокоены предположением, сделанным в информационно-аналитическом обзоре НОВ2, о том, что «при установке новых мощностей возобновляемых источников энергии, расходы на производство электроэнергии возрастут на 70% в сравнении с сегодняшним днем».

Вместе с тем UBTA совместно с Центром экономического восстановления предлагают присоединиться к подготовке обоснованных показателей НОВ2 и разработке конкретных шагов в различных секторах экономики для реализации НОВ2. «Соответствующие расчеты будут предложены в срок до трех месяцев», — резюмируется в обращении.

1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов к 2030 году до 35% от уровня 1990 года.

Теги: #шмыгаль #нов2 #письмо #бизнес
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