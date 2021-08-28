Green Deal

09:35 28.08.2021

Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

1 мин читать
Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с шестью другими министерствами (Минфином, Минэнерго, Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минэкономики, Минрегионом) и Офисом координации европейской и евроатлантической интеграции начало разработку дорожной карты ключевых трансформаций для выполнения Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение (НОВ2).

"Сегодня одна из главных задач Минэкологии в сфере изменения климата – разработать операционный план мер по реализации НОВ2, чтобы усилить внутреннюю координацию и мониторинг выполнения климатических целей, а также для расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами", – цитирует министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского пресс-служба ведомства.

По его словам, правительство и международные партнеры должны понимать, каким образом Украина будет выполнять свои климатические цели и какая поддержка для этого необходима.

В представленной министром концепции указано, что согласно решению СНБО Кабинет министров должен до 30 января 2022 года разработать и утвердить план мер по реализации НОВ2, концепцию привлечения финансовых ресурсов, а также концепцию соответствия проектов и программ, финансируемых из центрального и местных бюджетов, климатическим целям НОВ2.

Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года. Такая цель поставлена и утверждена постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.

Теги: #нов2 #дорожная_карта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 15.07.2021
Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

17:23 07.06.2021
Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

18:15 18.05.2021
Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

12:42 30.04.2021
Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

18:25 26.04.2021
Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

Украина может сократить выбросы CO2 на 70% к 2030 году – Ставчук

22:28 09.04.2021
Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

22:24 09.04.2021
Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

Украинский бизнес обратился к премьер-министру с просьбой отклонить проект НОВ2 в Парижское соглашение

11:39 07.04.2021
Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

10:09 07.04.2021
Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

20:48 24.03.2021
Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами стран "нормандского формата" – Ермак

Дорожная карта по реализации "Минска" должна быть утверждена лидерами стран "нормандского формата" – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

Минэнерго разработает механизм выдачи гарантии происхождения "зеленой" э/э

Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

Спасти ГТС и не зависеть от импорта газа – благодаря украинскому биометану

Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов

Таллинский порт может построить хранилище водорода объемом 25 тыс. куб. м

GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА