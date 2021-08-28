Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с шестью другими министерствами (Минфином, Минэнерго, Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минэкономики, Минрегионом) и Офисом координации европейской и евроатлантической интеграции начало разработку дорожной карты ключевых трансформаций для выполнения Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение (НОВ2).

"Сегодня одна из главных задач Минэкологии в сфере изменения климата – разработать операционный план мер по реализации НОВ2, чтобы усилить внутреннюю координацию и мониторинг выполнения климатических целей, а также для расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами", – цитирует министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского пресс-служба ведомства.

По его словам, правительство и международные партнеры должны понимать, каким образом Украина будет выполнять свои климатические цели и какая поддержка для этого необходима.

В представленной министром концепции указано, что согласно решению СНБО Кабинет министров должен до 30 января 2022 года разработать и утвердить план мер по реализации НОВ2, концепцию привлечения финансовых ресурсов, а также концепцию соответствия проектов и программ, финансируемых из центрального и местных бюджетов, климатическим целям НОВ2.

Как сообщалось, Украина в соответствии с НОВ2 должна к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года. Такая цель поставлена и утверждена постановлением Кабмина от 30 июля 2021 года.