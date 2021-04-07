Украина намерена к 2030 г. сократить выбросы СО2 на 65% по сравнению с 1990 г. – Абрамовский о проекте НОВ2

Украина намерена взять обязательства до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, презентуя проект Второго национально определенного взноса (НОВ2).

"Проект Второго национально определенного взноса в Парижское соглашение сформирован. Он предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 65% в 2030 году от уровня 1990 года", – написал Абрамовский на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что Украина "наконец-то готова презентовать свою климатическую цель и показать повышенные амбиции к сокращению выбросов парниковых газов".

По словам министра, глобальная борьба с климатическими изменениями требует масштабных решений на уровне государства, а ключевые секторы должны испытать масштабные трансформации.

Намеченного в проекте показателя до 2030 года планируется достичь, в частности, за счет роста генерации электроэнергии из возобновляемых источников до 30% и соответственно снижения доли тепловых станций – до 13%. Половина генерируемой э/э останется за атомными станциями. Абрамовский отметил, что декарбонизация энергосектора предусматривает неизбежное снижение добычи угля и поэтапное закрытие шахт.

Назвав теплоснабжение одним из самых важных пазлов в общей картине декарбонизации, министр отметил, что доля ВИЭ в работе ТЭЦ должна вырасти как минимум до 18%, а объемы производства теплоэнергии на биотопливе – до 30%.

Вместе с тем по жилищно-коммунальному сектору предусматривается ежегодная термомодернизация 1,3% жилого фонда, а также комплексные меры энергоэффективности, включающие, в частности, использование ВИЭ в производстве тепла, установление высокоэффективных котлов. По расчетам Минэкологии, это позволит снизить потребление энергии на четверть.

Что касается промышленности, НОВ2 предусматривает ежегодный рост производства в среднем на 4% ВВП.

"Безусловно, рост должен быть зеленым и происходить за счет модернизации и сокращения энергоемкости отрасли", – отметил министр.

Также проект НОВ2 предусматривает рост доли электромобилей до 15%, а также развитие низкоуглеродного общественного транспорта, железнодорожного и водного.

В сельском хозяйстве планируется увеличить долю органического производства до 3%, переход на более качественные удобрения, внедрение технологии минимальной обработки земель, разъяснил министр экологии.

Проект распоряжения Кабмина об утверждении НОВ2 размещен на сайте Минэкологии для обсуждения на протяжении апреля. В нем отмечается, что он может быть скорректирован после возобновления территориальной целостности Украины, поскольку не включает достоверных данных на временно неподконтрольных территориях.

Согласно проекту, обязательства Украины также включают достижение климатической нейтральности не позже 2060 года, как это указано в Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства в марте 2021 года.