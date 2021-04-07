Экономика

11:39 07.04.2021

Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

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Украине понадобится EUR102 млрд для достижения к 2030г заложенных в проекте НОВ2 целей сокращения выбросов парниковых газов

Украине понадобится как минимум EUR102 млрд к 2030 году для реализации предложенного Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов проекта Второго национально определенного взноса (НОВ2) к Парижскому соглашению, предусматривающего снижение выбросов парниковых газов (ПГ) на 65% по сравнению с 1990 годом.

"Минимальный объем инвестиций для реализации предложенного сценария НОВ2 во всех секторах составляет EUR102 млрд до 2030 года", – говорится в проекте НОВ2, размещенном на сайте Минэкологии для обсуждения.

При этом в проекте отмечается, что определенная Украиной цель должна быть достигнута на национальном уровне и будет требовать, в частности, активизации международного сотрудничества согласно Парижскому соглашению, доступа к финансовым ресурсам, трансфера технологий.

Согласно проекту, сокращение выбросов ПГ на 65% в 2030 году от уровня 1990 года соответствует их уменьшению на 9,6% в сравнении с показателями, достигнутыми в 2018 году.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, презентуя проект НОВ2 отметил, что намеченного в нем показателя до 2030 года планируется достичь, в частности, за счет роста генерации электроэнергии из возобновляемых источников до 30% (11,3% в 2020 году) и соответственно снижения доли тепловых станций – до 13% (в 2019 – около 26%). Половина генерируемой э/э останется за атомными станциями. При этом Абрамовский отметил, что декарбонизация энергосектора предусматривает неизбежное снижение добычи угля и поэтапное закрытие шахт.

Доля ВИЭ в работе ТЭЦ должна вырасти как минимум до 18%, а объемы производства теплоэнергии на биотопливе – до 30%.

Предусматривается также ежегодная термомодернизация 1,3% жилого фонда и комплексные меры энергоэффективности, включающие, в частности, использование ВИЭ в производстве тепла, в том числе в индивидуальном теплоснабжении, установление высокоэффективных котлов.

НОВ2 предусматривает ежегодный рост производства в среднем на 4% ВВП, что также должно сопровождаться модернизацией и снижением энергоемкости отрасли.

Помимо этого проект НОВ2 предусматривает рост доли новых зарегистрированных электромобилей до 15%, рост до 3% от всех пассажирских транспортных средств транспорта на аккумуляторных батареях, а также развитие низкоуглеродного общественного транспорта, железнодорожного и водного.

В сельском хозяйстве планируется увеличить долю органического производства до 3%, переход на более качественные удобрения, внедрение технологии минимальной обработки земель, использование биогаза.

Теги: #нов2 #парниковые_газы
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