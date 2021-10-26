Green Deal

09:47 26.10.2021

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

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Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020г достигла рекорда - ООН

Концентрация в атмосфере удерживающих тепло парниковых газов в 2020 году достигла нового рекорда, несмотря на временное снижение выбросов во время пандемии коронавируса COVID-19, говорится в бюллетене, распространенном Всемирной метеорологической организацией (ВМО; специализированное учреждение ООН), передает Green Deal.

"В 2020 году концентрация углекислого газа CO2 достигла 413,2 части на миллион, а это 149% от доиндустриального уровня. Концентрация метана составила 262%, а закиси азота (N2O) - 123% от уровней 1750 года, когда деятельность человека лишь только начала нарушать природное равновесие на Земле", - отмечается в заявлении к бюллетеню.

Таким образом, заявляют эксперты, временное снижение новых выбросов из-за введенных в странах локдаунов в течение прошлого года из-за пандемии COVID-19 не оказало какого-либо значимого эффекта на уровень концентрации парниковых газов в атмосфере или темпы их роста.

Кроме того, эксперты отмечают, что "с учетом долгой жизни молекул CO2, даже если выбросы и будут резко сокращены до чистого нулевого уровня, нынешний уровень температуры будет сохраняться в течение еще нескольких десятилетий".

Они прогнозируют, что рост концентрации парниковых газов обернется для людей не только глобальным потеплением, но еще и ростом числа экстремальных погодных явлений: жары, проливных дождей, повышением уровня моря и окислением океана, таянием льда, и все это приведет к негативным социально-экономическим последствиям.

Генеральный секретарь организации Петтери Таалас заявил, что "при нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу века повышение температуры может значительно превысить целевые показатели Парижского соглашения в 1,5-2 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней". "Мы значительно отклонились от курса", - добавил он, выразив надежду на то, что в ходе предстоящей конференции по климату страны примут на себя новые обязательства по сокращению выбросов.

Также эксперты предупредили, что половину выбросов поглощают океаны и наземные экосистемы, однако в будущем их способность выступать "буфером" в борьбе с повышением температур будет снижаться.

Конференция ООН по изменению климата организуется Великобританией и Италией 31 октября - 12 ноября 2021 года. Она состоится в Глазго.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию.

Теги: #климат #выбросы #парниковые_газы #оон
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