Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Министерство энергетики составило письмо в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с предложением снизить цель Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение по сокращению выбросов СО2 с заявленных 65% до 45% к 2030 году от уровня 1990 года.

«Минэнерго предлагает утвердить более реалистичную цель НОВ2 на уровне 45%. Такая цель будет требовать существенной перестройки энергетической системы Украины, но достижение которой в нынешней ситуации подтверждается расчетами НЭК «Укрэнерго» и согласовывается НКРЕКП. В то же время указанная цель подтверждает движение Украины к безуглеродной экономике, при этом оставляя резервы для дальнейшего снижения объема выбросов синхронно с ведущими странами ОЭСР, и позволит развивать отечественную энергетику без наращивания бюджетной задолженности», – говорится в письме, копию которого распространило издание Экополитика.

Согласно письму, авторы НОВ2 при моделировании не учли ряд факторов:

— средства на финансирование мероприятий, предусмотренных проектом НОВ2, необходимо будет аккумулировать на рынке электрической энергии, что приведет к росту тарифов, прежде всего, для бытовых потребителей;

— стремительный рост ВИЭ-мощностей в рамках аукционной модели поддержки приведет к усилению финансовой нагрузки на рынок электроэнергии и отразится на конечной стоимости электроэнергии для потребителей. Это, как отмечается, приведет к снижению конкурентоспособности украинской экономики и усилению социальной напряженности, учитывая резкий рост тарифов на электрическую энергию;

— в расчетах НЭК «Укрэнерго» не учтено влияние оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей;

— по оценкам НЭК «Укрэнерго», даже при внедрении ограничений на выработку для ветряных и солнечных электростанций при предложенной в проекте НОВ2 структуре генерирующих мощностей, обеспечить балансировку Объединенной энергетической системы Украины не представляется возможным.

Как сообщается, дальнейшее наращивание мощностей ВИЭ-генерации будет требовать увеличения объема балансирующих мощностей, в том числе с помощью природного газа, который рассматривается в ЕС в качестве переходного топлива на пути достижения углеродной нейтральности.

«Потенциально, объемы выбросов в энергетической отрасли после 2030 года будут стремительно расти. Вместе с тем установление жестких обязательств в НОВ2 будет сдерживать развитие генерирующих мощностей, что создаст риски нарушения безопасности поставок электроэнергии потребителям», – прогнозируют в Минэнерго.

Кроме того, в письме указано, что пока «амбициозный» проект НОВ2 обеспечивается за счет падения ВВП, снижения промышленного производства и сокращения доли выработки электроэнергии на ТЭС.



«В то же время, по оценкам НЭК «Укрэнерго», до 2035 года будет выведено из эксплуатации 1,8-3,8 ГВт мощностей АЭС, а к 2040 году – 4-10 ГВт (в зависимости от результатов выполнения кампании по продлению эксплуатации атомных энергоблоков). Их нужно будет замещать другой базовой генерацией», – подчеркивается в обращении.

Также отмечается, что Украина будет вынуждена повышать показатели выбросов для восстановления экономики.

«Ожидается, что все страны-участники Парижского соглашения во время оглашения следующих национально определяемых взносов должны последовательно снижать объемы выбросов парниковых газов, подтверждая курс на декарбонизацию экономики. В это же время Украина, уже задекларировав чрезмерные обязательства, в свете вышеупомянутых факторов и восстановления экономики в дальнейшем будет вынуждена повышать показатели выбросов», – говорится в письме.



Между тем отмечается, что предложенная Минэкологии цель может быть достигнута при условии «сверхбыстрой структурной перестройки» украинской энергетики.

Как сообщалось, 1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

По данным Минэкологии, Украине понадобится €102 млрд для достижения целей НОВ2.

Источник: Green Deal