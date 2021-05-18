Green Deal

18:15 18.05.2021

Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

3 мин читать
Минэнерго предлагает установить цель НОВ2 по снижению выбросов CО2 на уровне 45% к 2030 году

Министерство энергетики составило письмо в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с предложением снизить цель Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение по сокращению выбросов СО2 с заявленных 65% до 45% к 2030 году от уровня 1990 года.

 «Минэнерго предлагает утвердить более реалистичную цель НОВ2 на уровне 45%. Такая цель будет требовать существенной перестройки энергетической системы Украины, но достижение которой в нынешней ситуации подтверждается расчетами НЭК «Укрэнерго» и согласовывается НКРЕКП. В то же время указанная цель подтверждает движение Украины к безуглеродной экономике, при этом оставляя резервы для дальнейшего снижения объема выбросов синхронно с ведущими странами ОЭСР, и позволит развивать отечественную энергетику без наращивания бюджетной задолженности», – говорится в письме, копию которого распространило издание Экополитика.

Согласно письму, авторы НОВ2 при моделировании не учли ряд факторов:

— средства на финансирование мероприятий, предусмотренных проектом НОВ2, необходимо будет аккумулировать на рынке электрической энергии, что приведет к росту тарифов, прежде всего, для бытовых потребителей;

— стремительный рост ВИЭ-мощностей в рамках аукционной модели поддержки приведет к усилению финансовой нагрузки на рынок электроэнергии и отразится на конечной стоимости электроэнергии для потребителей. Это, как отмечается, приведет к снижению конкурентоспособности украинской экономики и усилению социальной напряженности, учитывая резкий рост тарифов на электрическую энергию;

— в расчетах НЭК «Укрэнерго» не учтено влияние оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей;

— по оценкам НЭК «Укрэнерго», даже при внедрении ограничений на выработку для ветряных и солнечных электростанций при предложенной в проекте НОВ2 структуре генерирующих мощностей, обеспечить балансировку Объединенной энергетической системы Украины не представляется возможным.

Как сообщается, дальнейшее наращивание мощностей ВИЭ-генерации будет требовать увеличения объема балансирующих мощностей, в том числе с помощью природного газа, который рассматривается в ЕС в качестве переходного топлива на пути достижения углеродной нейтральности.

«Потенциально, объемы выбросов в энергетической отрасли после 2030 года будут стремительно расти. Вместе с тем установление жестких обязательств в НОВ2 будет сдерживать развитие генерирующих мощностей, что создаст риски нарушения безопасности поставок электроэнергии потребителям», – прогнозируют в Минэнерго.

Кроме того, в письме указано, что пока «амбициозный» проект НОВ2 обеспечивается за счет падения ВВП, снижения промышленного производства и сокращения доли выработки электроэнергии на ТЭС.

«В то же время, по оценкам НЭК «Укрэнерго», до 2035 года будет выведено из эксплуатации 1,8-3,8 ГВт мощностей АЭС, а к 2040 году – 4-10 ГВт (в зависимости от результатов выполнения кампании по продлению эксплуатации атомных энергоблоков). Их нужно будет замещать другой базовой генерацией», – подчеркивается в обращении.

Также отмечается, что Украина будет вынуждена повышать показатели выбросов для восстановления экономики.

«Ожидается, что все страны-участники Парижского соглашения во время оглашения следующих национально определяемых взносов должны последовательно снижать объемы выбросов парниковых газов, подтверждая курс на декарбонизацию экономики. В это же время Украина, уже задекларировав чрезмерные обязательства, в свете вышеупомянутых факторов и восстановления экономики в дальнейшем будет вынуждена повышать показатели выбросов», – говорится в письме.

Между тем отмечается, что предложенная Минэкологии цель может быть достигнута при условии «сверхбыстрой структурной перестройки» украинской энергетики.

Как сообщалось, 1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

По данным Минэкологии, Украине понадобится €102 млрд для достижения целей НОВ2.

Источник: Green Deal 

Теги: #greendeal #нов2 #виэ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 18.05.2021
Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

Украина утвердила Нацплан действий по охране окружающей среды до 2025 года

10:28 18.05.2021
Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

Экологи ФРГ подают в суд из-за решения регулятора о продолжении прокладки «Северного потока-2»

10:13 18.05.2021
ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

ЕС выделил морскую экономику среди приоритетов для достижения углеродной нейтральности

19:07 13.05.2021
Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

Отмена нулевой ставки акциза для ВЭС и СЭС спровоцирует арбитражи инвесторов против Украины – мнение

18:24 12.05.2021
Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

11:42 12.05.2021
Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА

Рост мощностей в сфере ВИЭ стал рекордным в 2020 году – МЭА

19:12 11.05.2021
"ГарПок" в I кв.-2021 увеличил объемы приобретенной "зеленой" электроэнергии на 7%

"ГарПок" в I кв.-2021 увеличил объемы приобретенной "зеленой" электроэнергии на 7%

16:01 06.05.2021
Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

18:06 30.04.2021
ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

ВИЭ-ассоциации категорически против проектов введения акцизного налога на "зеленую" э/э

12:42 30.04.2021
Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ЕС принял план перехода к "зеленой" экономике

Госэнергоэффективности и Минэкоэнерго готовят законопроект по отмене налога на выбросы СО2 для биоэнергетических предприятий

Для Европы подготовили "Зеленый пакт"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕЭК обнулила на два года ввозные пошлины на материалы для солнечных батарей

Акциз на "зеленую" э/э может повлиять на будущие инвестиции в ВИЭ – мнение

ЕС принял руководящие принципы по развитию устойчивой аквакультуры

Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

ФРС во главе с Пауэллом уделяет недостаточно внимания вопросам климата, считают общественные организации

Hyundai вложит $7,4 млрд в США, в том числе для производства электромобилей

НПСВ нужно пересмотреть с учетом механизмов финансирования экомодернизации – Галущенко

Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода – министр энергетики РФ

Минэнерго совместно с британской ERM подготовят проект трансформации одного угольного региона Украины

Немецкие 30-летние «зеленые» облигации вызвали рекордный спрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА