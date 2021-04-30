Минэкологии рассчитывает на создание Украинского климатического фонда для финансирования НОВ2 – Абрамовский

Одним из источников финансирования реализации целей Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2) мог бы стать Украинский климатический фонд. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на встрече с послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен в четверг, сообщила пресс-служба ведомства.

«Одним из путей и механизмов финансирования реализации целей НОВ2 мы видим в Украинском климатическом фонде. Его создание является важным для Минэкологии. Наша цель состоит в том, чтобы средства из экологических налогов шли на конкретные программы по стимулированию модернизации, мер энергоэффективности в промышленности и других направлений для сокращения выбросов», — отметил Абрамовский.

Министр также сообщил, что Украина находится на финальном этапе обновления взноса в Парижское соглашение и завершает консультации со стейкхолдерами во всех секторах, чтобы сформировать конечную цель по сокращению выбросов.

По словам Абрамовского, украинская цель по сокращению выбросов СО2 на 65% к 2030 году в сравнении с 1990 годом – вполне достижима. Однако при ее реализации не избежать значительных финансовых вложений, поскольку масштабные трансформации затронут все отрасли экономики.

Как сообщалось, 1 апреля 2021 года Минэкологии представило проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение» и запустило процедуру консультаций с общественностью. Указанный документ предлагает на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов к 2030 году до 35% от уровня 1990 года.

По данным Минэкологии, Украине понадобится 102 млрд евро для достижения целей НОВ2.