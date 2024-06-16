Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники першого Саміту миру передадуть наступним поколінням ефективний механізм імплементації Статуту ООН.

"Попередні політичні покоління залишили нам Статут ООН - як основу для співпраці народів. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації Статуту ООН", - заявив він після завершення першого інавгураційного Саміту миру в Швейцарії в неділю.

Глава держави подякував усім учасникам першого Саміту миру за спільну роботу та перші кроки до встановлення в Україні реального миру.

"Ми відповідаємо на повномасштабне вторгнення Росії в Україну не тільки повномасштабним захистом людських життів, а й повномасштабною дипломатією", - сказав він.

"І комюніке, ухвалене днями на саміті, повністю відображає наш намір і залишається відкритим для приєднання всіх, хто поважає Статут ООН", - додав Зеленський.

Він також наголосив на важливості того, що всі, всі учасники саміту підтримали територіальну цілісність України. "Тому що без територіальної цілісності немає і не буде тривалого миру", - резюмував він.