Зеленський поділився з Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті - Білий дім

Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський поділився з президентом США Джо Байденом "відвертою оцінкою" ситуації на полі бою, заявив радник Білого дому Джон Кірбі, коментуючи зустріч глав держав, яка відбулася в Парижі 7 червня.

"Він поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, і тиску, під яким вони (ЗСУ - ІФ-У) залишаються, особливо на сході, на Донбасі", - сказав Кірбі, наголосивши, що не вдаватиметься до подробиць, щоб не ускладнити захист України на полі бою.

Водночас, зазначив радник Білого дому, можна з упевненістю сказати, що, з огляду на отриману від США військову допомогу, ЗСУ змогли перешкодити наступу військ РФ, особливо навколо Харкова.

"Росіяни там дійсно зайшли в глухий кут; по суті - їхній наступ на Харків практично завершився, тому що вони натрапили на першу лінію оборони ЗСУ і фактично зупинили, якщо не відтягнули назад, деякі підрозділи. Я кажу це з певною часткою смиренності, тому що, як ви знаєте, ворог має право голосу. І зараз, безумовно, здається, що вони зайшли в глухий кут. Але ми не можемо, та й українці, знаєте, не будуть нічого сприймати як належне. Вони хочуть мати можливість не просто зупинити росіян, але й відкинути їх назад", - сказав Кірбі.

Радник Білого дому також наголосив, що "президент, як ви чули публічно, і він, звісно, зробив це приватно, запевнив президента Зеленського, що вони й надалі користуватимуться нашою підтримкою".