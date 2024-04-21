Підозрювані в розстрілі поліцейських на Вінниччині перевозили зброю і мали намір утекти за кордон

Підозрювані в розстрілі поліцейських у Вінницькій області називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати, також вони мали намір утекти за кордон, повідомляє Нацполіція в неділю ввечері.

"Усі сили і підрозділи поліції були задіяні до розкриття злочину і встановлення місцезнаходження нападників. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон України", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Мотивом нападу на поліцейських затримані називають те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство. Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Повідомляється, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі було зафіксовано сліди крові, які свідчили про те, що один із нападників був поранений. Також поліцейські вилучили закривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Як ідеться в повідомленні Нацполіції, вирішується питання про оголошення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

20 квітня близько 2-ї години ночі в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.

Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений. Повідомлення про злочин надійшло до поліції від пораненого інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління. На затримання зловмисників було орієнтовано весь особовий склад поліції Вінницької області та сусідніх областей, а також запроваджено спеціально поліцейську операцію.